El Oviedo se disculpa ante Mbappé y el Madrid y asegura que tomará medidas contra el seguidor que hizo gestos racistas

Un día después de que se conociera que un seguidor del Oviedo había sido detenido por emitir sonidos y gestos racistas en el choque ante el Madrid, el club azul ha emitido un comunicado tras conocer el estado de la investigación en la que lamenta los hechos, asegura que tomará medidas cuando avance el proceso y, además, pide disculpas tanto al Real Madrid como a Mbappé por los gestos de los que el francés fue objeto.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 24 de agosto de 2025, durante el encuentro de futbol de primera división disputado en el estadio Carlos Tartiere. Tras la celebración del encuentro, la Liga de Fútbol Profesional (LFP) denunció que durante el desarrollo del partido se llevaron a cabo gritos y sonidos racistas contra jugadores madridistas, manifestando además que fueron emitidos posteriormente por un programa deportivo en la televisión y por plataformas de redes sociales, lo que propició que este contenido estuviera al alcance de un público más amplio.

Tras la reunión con los mandos policiales, el Oviedo, que asegura no conocer la identidad del aficionado, asegura que “será el Comité de Disciplina Social del Club, constituido la pasada temporada, quien decida las medidas disciplinarias que se aplicarán al imputado en base a nuestro Reglamento Interno”.

Añade el Oviedo que “ aunque este comportamiento es completamente aislado al sentir de la siempre ejemplar afición oviedista, el Club ofrece una sincera disculpa tanto al Real Madrid como a su jugador Kylian Mbappé, que fue objeto de este lamentable acontecimiento.”

Explicación oficial

Así es el comunicado del Oviedo.

El Real Oviedo, tras mantener este mediodía una reunión con los mandos policiales correspondientes, quiere detallar el estado actual del caso comunicado ayer por la Policía Nacional tras haberse procedido a la identificación y el arresto correspondiente de un aficionado oviedista por hechos acontecidos en el partido Real Oviedo – Real Madrid.

Tras haberse realizado la identificación y posterior detención por parte de Policía Nacional, el Club manifiesta que:

- La entidad no tiene acceso, por el momento, y en base a la ley de protección de datos, a la identidad del aficionado imputado.

Será el Comité de Disciplina Social del Club, constituido la pasada temporada, quien decida las medidas disciplinarias que se aplicarán al imputado en base a nuestro Reglamento Interno.

En el momento en el que el Club reciba, a través del organismo competente, los datos del aficionado mencionado, se ejecutará la sanción interna estipulada por el citado comité.

La comunicación y colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha sido constante, fluida y transparente en todo momento, respetando los tiempos de las investigaciones y sin desvelar ningún tipo de información confidencial al que la entidad no tiene acceso.

Por último, y tal y como se pronunció en palabras de nuestro Presidente Martín Peláez desde los primeros indicios de que pudiera haberse producido un hecho de estas características en el Carlos Tartiere, el Club rechaza de forma contundente cualquier tipo de comportamiento que atente contra la violencia, racismo, xenofobia, y la intolerancia en el deporte, y actuará con toda la dureza que estatuariamente sea posible para erradicar este tipo de actitudes en nuestro estadio.

De la misma manera, y aunque este comportamiento es completamente aislado al sentir de la siempre ejemplar afición oviedista, el Club ofrece una sincera disculpa tanto al Real Madrid como a su jugador Kylian Mbappé, que fue objeto de este lamentable acontecimiento.