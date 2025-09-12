Cisqui: “Veremos un Extremadura valiente en Jaén”

El Extremadura tiene por delante un partido grande de Segunda Federación. Este domingo visita el estadio de La Nueva Victoria para medirse al Real Jaén, un partido que siempre desprendió aura en épocas pasadas.

El técnico azulgrana, Cisqui, está ilusionado con este desplazamiento y asegura que el equipo viajar a por los tres puntos. El preparador almendralejense elogió al conjunto jiennense, al que calificó como “histórico, poderoso y con jugadores importantes como Adri Vaca o Caballero”, y destacó que defensivamente es un equipo muy sólido. También valoró el atractivo de un grupo con equipos de gran tradición y estadios de césped natural: “Es muy bonito enfrentarse a rivales de este nivel y en campos de este tipo, es una motivación extra para todos”.

En el apartado de bajas, el técnico confirmó la lesión de Robe Moreno, que con una fractura de codo puede perderse las seis próximas jornadas. Luis Nicolás y Miguel Núñez tampoco llegan a tiempo para el partido y Tala está sancionado, por lo que habrá cuatro ausencias del Extremadura.

Respecto a la gestión de la plantilla, Cisqui resaltó la competencia interna: “Estamos preparados para los planes A, B y C. Si no está uno, está otro, y eso nos hace más fuertes”. Además, explicó que no es de los entrenadores que apuren los cinco cambios por sistema, sino que lo hace en función de las necesidades del partido.

De cara al choque, el técnico fue claro: “El equipo será agresivo, valiente y ambicioso, dentro y fuera de casa. Luego el rival te pondrá en tu sitio, pero nuestra mentalidad siempre es ir a por los tres puntos”. También reconoció que se han trabajado los errores de inicio de partido que costaron goles en la jornada anterior: “Lo hemos visto, lo hemos corregido y lo hemos visualizado con imágenes. Una imagen vale más que mil palabras”.