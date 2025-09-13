Fútbol
El Coria busca sus primeros tres puntos en La Isla
Recibe en su estadio este domingo la visita del Getafe B, un filial que ya fue protagonista del grupo la pasada temporada y que ha iniciado el año ganando
Vuelve el fútbol a La Isla este domingo, a partir de las 18:30 horas, en un partido que promete emociones fuertes. El Coria afronta su segundo compromiso liguero en casa ante el Getafe B con el deseo de brindarle a su afición la primera alegría de la temporada tras la derrota en la jornada inaugural ante el Rayo Vallecano B, en un encuentro donde los celestes generaron numerosas ocasiones pero no lograron transformarlas en gol.
El técnico coriano, Rai, podrá contar con toda su plantilla para este choque, incluida la vuelta de Mercadal, que ya está recuperado tras el golpe sufrido en Vallecas.
El equipo llega con confianza renovada después de superar en la tanda de penaltis al Jaraíz en la Copa Federación, clasificándose para los octavos de final. En esta ronda se medirán al Toledo el próximo miércoles, en tierras castellano-manchegas (20:00 h), con el aliciente de que alcanzar las semifinales daría acceso directo a la primera eliminatoria de la Copa del Rey frente a un equipo de Primera División.
Este domingo recibe a un Getafe B que llega a Coria con los deberes hechos tras sumar sus primeros tres puntos en la victoria frente al Navalcarnero (3-2), gracias a un gol en el tiempo de descuento de Joselu, uno de los jugadores más en forma del filial azulón. Junto a él, futbolistas como Risco o Rubi aportan talento y dinamismo a un equipo que ha sufrido cambios importantes con respecto al curso pasado, tras la salida de piezas clave como Gonzalo Calçada, Coba o Keita.
El encuentro se presenta como una prueba exigente para los celestes, que buscarán mantener la solidez en defensa mostrada en Copa y mejorar la puntería de cara a portería para transformar el dominio en goles. La afición coriana, que volverá a responder en las gradas de La Isla, será el jugador número doce para intentar lograr la primera victoria en el campeonato y empezar a escalar posiciones en la clasificación.
Alineaciones probables
CORIA: Loscos, Currás, Gonzalo Llerena, Iñaki León, Jacobo, Sergio Gómez, Bautista, Dawda, Adri Pérez, Mba e Iván Ramos
GETAFE B: Benito, Ismael, Lado, Vilaplana, Yassin, Riquelme, Solozabal, Rubí, Risco, Salazar y Joselu
ÁRBITRO: Alberto Sevillano (comité andaluz(
ESTADIO: La Isla de Coria.
HORA: 18.30.
- Estos son las tres tiendas que abrirán la semana que viene en El Faro
- Una vecina de Badajoz denuncia una estafa tras dar sus datos en una oferta falsa de empleo
- El mejor corte de jamón se decide en Badajoz: la Plaza Alta celebra el IX Concurso 'Capital Ibérica
- Juzgan a 13 personas por contrabando de tabaco y blanqueo de capitales en Badajoz
- Conductores a 100 km/h en travesías con velocidad limitada a 30 km/h: los datos de los radares pedagógicos en la provincia de Badajoz
- El acusado de consultar 384 veces datos clínicos de familiares en Badajoz: 'Lo hice porque me lo pedían
- Las obras de la ampliación de El Nevero de Badajoz junto a Cuartón Cortijo ya están en marcha
- Un ciclista de 40 años, atropellado en Badajoz