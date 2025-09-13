El Coria busca sus primeros tres puntos en La Isla

Vuelve el fútbol a La Isla este domingo, a partir de las 18:30 horas, en un partido que promete emociones fuertes. El Coria afronta su segundo compromiso liguero en casa ante el Getafe B con el deseo de brindarle a su afición la primera alegría de la temporada tras la derrota en la jornada inaugural ante el Rayo Vallecano B, en un encuentro donde los celestes generaron numerosas ocasiones pero no lograron transformarlas en gol.

El técnico coriano, Rai, podrá contar con toda su plantilla para este choque, incluida la vuelta de Mercadal, que ya está recuperado tras el golpe sufrido en Vallecas.

El equipo llega con confianza renovada después de superar en la tanda de penaltis al Jaraíz en la Copa Federación, clasificándose para los octavos de final. En esta ronda se medirán al Toledo el próximo miércoles, en tierras castellano-manchegas (20:00 h), con el aliciente de que alcanzar las semifinales daría acceso directo a la primera eliminatoria de la Copa del Rey frente a un equipo de Primera División.

Este domingo recibe a un Getafe B que llega a Coria con los deberes hechos tras sumar sus primeros tres puntos en la victoria frente al Navalcarnero (3-2), gracias a un gol en el tiempo de descuento de Joselu, uno de los jugadores más en forma del filial azulón. Junto a él, futbolistas como Risco o Rubi aportan talento y dinamismo a un equipo que ha sufrido cambios importantes con respecto al curso pasado, tras la salida de piezas clave como Gonzalo Calçada, Coba o Keita.

El encuentro se presenta como una prueba exigente para los celestes, que buscarán mantener la solidez en defensa mostrada en Copa y mejorar la puntería de cara a portería para transformar el dominio en goles. La afición coriana, que volverá a responder en las gradas de La Isla, será el jugador número doce para intentar lograr la primera victoria en el campeonato y empezar a escalar posiciones en la clasificación.