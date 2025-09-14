España jugará la final de la Davis tras una remontada histórica

Día histórico para el tenis español. Cuando parecía imposible una remontada en la eliminatoria contra Dinamarca, España dio la vuelta a un 0-2 y estará en la 'Final a 8' que se celebrará en Bolonia el próximo noviembre. Una increíble hazaña que culminó Pablo Carreño, venciendo al joven Elmer Moeller (6-2, 6-3), que ya había dado la sorpresa el día anterior derrotando a Jaume Munar.

Todo empezó con la victoria en el dobles por parte de Jaume Munar y Pedro Martínez, que tuvieron que remontar el set inicial perdido. A pesar de estar totalmente contra las cuerdas, la pareja española sacó su mejor versión y le dio la vuelta para forzar el cuarto partido, donde volvería a ser decisiva la figura de Pedro Martínez.

El cuarto partido estaba planificado para que fuera jugado por Jaume Munar y Holger Rune. Aun así, las sensaciones del tenista balear no fueron tan buenas como las de su compañero en el dobles, que fue finalmente el escogido para enfrentarse al número uno danés. A priori, el favoritismo de Holger era evidente y parecía difícil vencer a un jugador completamente fresco y en su superficie favorita.

Aun así, Pedro Martínez tuvo claro desde un inicio que era capaz de ganar a Rune. Y así lo demostró en el primer set, donde prácticamente no dejó ganar ni un juego a su rival. 6-1 y la posibilidad de remontar empezaba a ganar fuerza, con el público de Marbella totalmente volcado. Al tenista danés no le hizo mucha gracia la localía del público y se encaró más de una vez con él durante el partido.

El danés impuso su calidad en el segundo set, aunque Pedro empezó la manga con un break a favor. Sin embargo, era evidente que en algún momento llegaría la gran versión de Rune y así fue. Se endosó el set por 6-4, mientras que al español empezaba a faltarle la energía. El último set prometía frenético y para nada defraudó, con un tie-break final que podía decidir la eliminatoria.

Pablo Carreño, durante el partido ante Elmer Moeller. / Jorge Zapata

Con ambos jugadores con calambres, Rune y Pedro se jugaron el punto del cuarto partido en el juego decisivo. El español, con el apoyo de la afición, logró varios 'minibreaks' gracias a su derecha ganadora y se impuso en un duelo que traspasó las tres horas. Todo se iba a decidir con Pablo Carreño, que había perdido en el día anterior contra Holger precisamente.

En la entrevista pospartido, Pedro mostró su máxima confianza en Carreño y el asturiano, como si regresase a su versión de hace unos años, pasó por encima del joven jugador danés. En el primer set, consiguió romper el saque de Moeller en el primer turno al resto, demostrando que había salido más que enchufado. Consolidó esa diferencia con otra rotura que le otorgó el 6-2 inicial.

Una remontada para la historia con la 'Unidad B'

La eliminatoria había dado un giro de 180 grados. Ahora era España la que estaba a tan solo un set de clasificarse para la Final a Ocho. Poco a poco, el espíritu de remontada se fue haciendo grande y la victoria ya parecía inevitable; se notaba en el ambiente. Con Marbella apretando como en un estadio de fútbol, Carreño se deslizó sobre la tierra batida como nunca y volvió a pasar por encima de Moeller para culminar la gran obra española de este domingo.

Con este triunfo ante Dinamarca, España se clasifica para la 'Final a Ocho' de Bolonia, la última cita de la temporada tenística, justo después del Torneo de Maestros. Probablemente podrá contar con algunas de las bajas para esta eliminatoria, como Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich o Marcel Granollers. Además del combinado español, estarán Argentina, Bélgica, Austria, Alemania, República Checa, Francia y la campeona Italia.