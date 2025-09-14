Copa Davis: Pedro Martínez / Jaume Munar - August Holmgren / Johannes Ingildsen, en directo

En la jornada del domingo, España está obligada a ganarlo todo para clasificarse para las finales de la Copa Davis que se disputarán en la ciudad italiana de Bolonia, comenzando por el dobles entre Munar y Pedro Martínez frente a los daneses August Holmgren y Johannes Ingildsen, a partir de las 11.30 horas.

En caso de una victoria española, habría un cuarto duelo entre Jaume Munar y Holger Rune, los dos números uno de cada selección, y si ganara el balear, se disputaría un quinto al todo o nada que jugarían, a priori, el gijonés Pablo Carreño y el danés Elmer Moller.

David Ferrer, capitán del equipo español de la Copa Davis, dijo que las dos derrotas encajadas en los encuentros individuales, en la primera jornada del enfrentamiento ante Dinamarca es “un golpe duro” Bolonia pero confió en la remontada en la jornada de este domingo y animó a “pensar en positivo”.

España se ha complicado la clasificación para la Fase Final de la Copa Davis, en noviembre en Bolonia.

“No voy a decir ahora aquí lo que les diré a los chicos para que confíen. Es un golpe duro, vamos dos a cero abajo, pero el domingo vuelve a amanecer y tenemos otra oportunidad”, manifestó Ferrer, minutos después de la derrota de Jaume Munar que, sumada a la de Pablo Carreño, deja contra las cuerdas a España en su objetivo de estar en la 'Final 8' de la Davis.

El equipo campeón de seis Ensaladeras tendrá que recurrir a la épica durante la segunda y definitiva jornada del domingo en el Club de Tenis Puente Romano de Marbella, donde tendrá que ganar tres partidos sin margen de error.

El capitán español indicó que “esto es deporte y hay que levantarse”, y puso como espejo al propio rival, ya que Dinamarca “en la primera ronda eliminatoria iba 2-0 perdiendo (contra Serbia) y pudo remontarlo; ¿por qué no nosotros?”, se preguntó.

“Ahora, a pensar en positivo para poder tener nuestras opciones”, aseveró David Ferrer.