Jaraíz, Santa Amalia y Villanovense, pleno en Tercera

Jaraíz, Santa Amalia y Villanovense son los tres únicos equipos con pleno de puntos tras la segunda jornada de la Tercera Federación regional. Vencieron respectivamente a Jerez (2-0), Badajoz (1-0) y Calamonte (0-1). También ganó el Azuaga (3-1 el derbi al Llerenense) pero debe esperar a la resolución oficial del partido de la primera jornada en Badajoz. Llaman la atención otros dos duelos con muchos goles: el 6-1 del Don Benito ante el Pueblonuevo y el empate 4-4 entre Diocesano y Moralo.

Jaraíz 2-Jerez 0

Que el equipo verato va a por todas esta temporada no es ningún secreto, como demuestra su firme inicio liguero, con dos victorias , cinco goles a favor y su portería a cero. El equipo de Jerez de los Caballeros se volvió de vacío de su largo viaje al norte extremeño. Decidieron un gol del Jaraíz en cada periodo: el 1-0 de Gustavo (minuto 15) y el 2-0 de Luismi de penalti (min. 61) para el claro triunfo..

Calamonte 0-Villanovense 1

También ha sumado los 6 puntos del inicio de campeonato el club de Villanueva de la Serena. Los calamonteños por su parte aún no han ganado. Sosa remató a la madera en la mejor ocasión local y se llegó sin goles al descanso. Finalmente, a diez minutos del final Poti marcó el único tanto del partido que daba la victoria a los serones.

Azuaga 3-Llerenense 1

Primer gran derbi con victoria local en el duelo de la Campiña Sur. Se adelantó el equipo de Llerena con gol de Raúl Guerrero (min. 11) pero antes del intermedio el marcador se dio la vuelta para el 2-1 con los tantos de Piochi y Vera (minutos 12 y 43). En el minuto 51 marcó Vera de nuevo para el 3-1 y ya no se movería el marcador

Santa Amalia 1-Badajoz 0

Cuando el resultado de gafas parecía irremediable, Joselu marcó el gol del triunfo local (min. 89). El equipo amaliense se sitúa con seis puntos en este inicio de liga, proyectando a la nueva temporada su buen papel de la anterior. Mientras los de la capital pacense no pudieron estrenar su listado de goles y puntos en su primer partido, tras una semana intensa con sus problemas particulares; dificultades para el Badajoz que esta derrota no ayuda a paliar.

Diocesano 4-Moralo 4

Fieles a un historial de grandes partidos cuando se enfrentan, Diocesano y Moralo firmaron tablas con un resultado espectacular. Segundo empate para ambos en las dos jornadas disputadas. Adrián Nájera y Trini pusieron dos veces por delante al equipo de Cáceres en la primera parte (minutos 5 y 24) y otras tantas empató la escuadra visitante con goles de Omar y Fran Adeva (minutos 12 y 46 de penalti). En la segunda mitad Robinho adelantó a los de Navalmoral (min. 49) y a su vez remontó el Dioce para el 4-3 con goles de Adrián Najera de nuevo y Esteban (min. 67 y 73). Finalmente, en el desenlace del descuento, Moha ponía el 4-4 definitivo.

Don Benito 6-Pueblonuevo 1

Goleada del Deportivo en la vuelta de la Tercera a su estadio para sumar sus primeros tres puntos. Por su parte, los de Pueblonuevo del Guadiana aún no han estrenado su casillero. Trepidante ritmo goleador en la primera parte con 4-1 al descanso. Cuéllar, Mousa, Lolo Pavón y Nando Copete marcaron para los locales (minutos 12, 32, 37 y 38) y Balta para los visitantes (min. 29). Tras la reanudación gol de Carlos Avila en propia meta (min. 47) y el segundo de Nando Copete (min. 85) cerraron goleada.

Villafranca 2-Montijo 1

Igualado desarrollo del marcador con los tres goles en la primera parte. Beni hizo el 1-0 (min. 8) y Alberto Sánchez el 1-1 (min. 35); a tres minutos del descanso Miñón acertó con el 2-1 que ya sería definitivo. Primera victoria para los de Villafranca de los Barros que da más valor a su empate de la primera jornada, mientras que los montijanos no sumaron esta vez y siguen con tres puntos en su casillero.

Gévora 1-Cabeza del Buey 0

Histórica primer victoria en Tercera Federación del Gévora en este enfrentamiento entre dos de los tres equipos que ascendieron la pasada temporada desde la Primera División Extremeña. El Cabeza de Buey sigue sin estrenar su casillero de triunfos. El gol de Josito en el primer minuto estableció ya un resultado que no variaría.

Puebla 1-Montehermoso 0

Los dos equipos llegaban a este duelo tras perder en la jornada inaugural; primera victoria para los de Puebla de la Calzada, mientras que los de Montehermoso siguen sin puntuar. El visitante Ange fue expulsado, por doble tarjeta amarilla, y al descanso se llegó con 0-0 en el marcador. El tanto de Juanan (minuto 65) fue determinante para la victoria final de los futbolistas locales.