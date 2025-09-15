El Coria se autoconvence de sus opciones antes de la Copa

El Coria ha vivido este fin de semana una tarde de alegría en La Isla tras imponerse con autoridad por 3-0 al Getafe B, sumando así su primer triunfo de la temporada y recibiendo un verdadero balón de oxígeno de cara a los próximos compromisos. La afición celeste disfrutó de un encuentro que el equipo de Rai Rosa dominó de principio a fin, demostrando solidez defensiva y efectividad en ataque.

El técnico se mostró satisfecho en sala de prensa: «Muy contento porque era un partido muy importante, primero para demostrarnos que lo hicimos bien en Vallecas y segundo para generar confianza para todo lo que viene. El partido lo hemos controlado durante los 90 minutos. Sabíamos que el fútbol es así: hay veces que tienes muchas ocasiones y no entran, y otras tardes sale bien».

Rai Rosa destacó especialmente el acierto en las jugadas de estrategia: «Estamos felices porque hemos marcado a balón parado, es algo que estamos trabajando mucho y que nos puede dar muchos puntos esta temporada». El técnico explicó que se buscó repartir esfuerzos en la plantilla: «Veníamos de un desgaste tremendo y hemos tratado de equilibrar minutos entre jugadores para llegar en las mejores condiciones al partido del miércoles».

Copa Federación

El próximo reto del Coria será en Copa Federación, este miércoles en el estadio Salto del Caballo de Toledo, donde los celestes jugarán los octavos de final de la fase nacional. El equipo tiene muchas esperanzas puestas en esta competición, que otorga a los semifinalistas billete directo para la Copa del Rey. «Tenemos fondo de armario en todas las posiciones y con este grupo humano ambicioso vamos a salir adelante. Solo pido que nos respeten las lesiones», concluyó Rai.

El Coria aparca momentáneamente la liga para centrarse en la Copa Federación, pero lo hace con una sensación de alivio de saber que ya tiene tres puntos en el casillero doméstico. n