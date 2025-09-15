Josito firma la primera victoria del Gévora en Tercera Federación

Ficha técnica: 1 – GÉVORA: Fran Fernández; Isma Perera, Adolfo (Fran Santos, min.84), Ginés, Álvaro Perera, Adri Maya, Aarón Barroso (Jorge Rodríguze, min.84), Rarra (Nacho Píriz, min.73), Josito (Pau López, min.84), Pichón (Momi, min.65), Bachuri. 0 – CABEZA DEL BUEY: Reina; Somaila (Álvaro Díaz, min.84), Jaime Navarrete, Duvan, Miguelito (Barranco, min.62), Mogollón (Neil, min.84), Jhoan, Salvi (Javi Blanco, min.65), Jorge González, Mina, Sako. GOLES: 1-0, Josito (m.1). ÁRBITRO: Melissa López Osorio (extremeña). Amonestó a los locales Ginés, Fran Fernández, Isma Perera, Jorge Rodríguez y Adri Maya y a los visitantes Sako, Jhoan y Mina. INCIDENCIAS: En torno a 1.000 espectadores en el Municipal de Gévora.

El Gévora ya sabe lo que es ganar en Tercera Federación. Tras el duro revés sufrido en su estreno liguero en Llerena, el conjunto pedáneo logró este domingo una victoria de enorme valor simbólico, la primera en la quinta categoría del fútbol nacional. Un tanto de Josito en el primer minuto de juego resultó decisivo para doblegar al Cabeza del Buey y estrenar el casillero de puntos.

El inicio del encuentro no pudo ser más prometedor para los de Martín Fernández. Apenas se había puesto el balón en juego cuando Adri Maya encontró el desmarque de Josito, que no perdonó ante la portería rival para desatar la euforia en el Municipal. Ese gol tempranero reforzó la propuesta de los verdinegros, que durante la primera media hora mostraron un juego valiente, con posesiones largas y constantes llegadas al área visitante.

Superado el ecuador de la primera parte, el Cabeza del Buey comenzó a ganar terreno con una presión más intensa que obligó al Gévora a multiplicarse en defensa. El partido se equilibró en cuanto a dominio, pero el marcador ya no se movería antes del descanso.

En la reanudación, el guion se repitió. Aarón dispuso de una buena ocasión con un disparo que obligó al guardameta visitante a emplearse a fondo. Sin embargo, a medida que corrían los minutos, el Gévora fue retrasando líneas de manera progresiva, permitiendo que el conjunto caputbovense se acercara con peligro. Varias acciones generaron inquietud en la grada, pero la solidez de la zaga verdinegra y la seguridad bajo palos de Fran Fernández evitaron el empate.

Finalmente, el esfuerzo colectivo del Gévora fue recompensado con el pitido final, que selló una victoria que pasará a la historia del club como la primera en Tercera Federación. Con los tres puntos en el bolsillo, el conjunto de Martín Fernández afrontará con otro ánimo su próximo compromiso, que le llevará a visitar el domingo al invicto Villanovense.