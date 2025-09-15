Juanmi Callejón impregna de calidad al Extremadura

En el mismo fin de semana en el que Luka Modric se ha estrenado con gol en el Milán y ha dejado claro que el DNI no es lo más importante para valorar a un jugador en el fútbol, otro que se acerca a los 40, Juanmi Callejón, ha vuelto a tirar del Extremadura para ponerlo en el triplete de cabeza nada más arrancar el grupo IV de Segunda Federación. Su golazo de falta directa en la Nueva Victoria ante el Real Jaén viene a confirmar que el de Motril es un ejemplo máximo de profesionalidad en todos los aspectos.

A sus 38 años, Callejón ha repetido dos titularidades y en los dos primeros partidos en Segunda Federación ya ha marcado dos tantos. “Lo importante no son los goles, sino la victoria y haber podido dejar la portería a cero. Este tipo de partidos se deciden por detalles y esta vez fuimos nosotros los más efectivos”.

La Victoria se quedó congelada con la comba y efecto que llevó la falta de Callejón a la escuadra. Un golpeo excelso que se ha convertido en uno de los mejores goles del grupo en lo que va de campeonato. “El gol es mérito de todos. Hay que felicitar a los compañeros por el trabajo porque ha sido enorme», dijo como gran capitán de los azulgranas.

Lo cierto es que lo de Callejón no es fruto de la casualidad. El granadino es un ejemplo de saber cuidarse en todos los apartados del fútbol: entrenamiento, alimentación, descanso. Conoce bien su cuerpo y sabe explorar sus límites y capacidades en cada partido, elevando su rendimiento y, por ende, el de su equipo.

El diez azulgrana goza de la plena confianza de Cisqui, que le da galones en la mediapunta, pero total libertad para meterse por dentro en las tres zonas de ataque, algo que Callejón interpreta a la maravilla, especialmente cuando se asocia con jugadores del perfil de Marco Manchón o Frodo, que saben descifrar bien sus movimientos.

El Extremadura es, junto a Punte Genil y Deportivo Minera, uno de los tres únicos equipos que han ganado sus dos partidos en este inicio de temporada y se coloca por goles en segunda posición de la tabla.

Los de Cisqui descansan este martes y retoman el trabajo en la ciudad deportiva el miércoles para preparar el partido ante el Yeclano Deportivo, el domingo a las 18.00 horas. Se espera la vuelta de Tala y Núñez. n