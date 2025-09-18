Polideportivo
Entregados los XXI Premios Espiga al Deporte
El Rocódromo Alberto Ginés de Cáceres ha acogido la entrega de los galardones
El máximo galardón ha sido para David García Zurita
El Rocódromo Alberto Ginés de Cáceres ha acogido la vigesimoprimera edición de los Premios Espiga ‘Impulso de la Actividad Física y el Deporte’ 2025, galardones que entrega Caja Rural de Extremadura y cuyo máximo galardón ha sido para el atleta pacense David García Zurita, del Club Atletismo Badajoz, por su trayectoria y proyección en velocidad. García Zurita participó en los pasados Juegos Olímpicos de París en el relevo 4x400.
En cuanto al resto de galardones, Cáceres ha recogido el Premio Especial 'Gracias' por su reciente nombramiento como Ciudad Europea del Deporte 2026. La Asociación Española Contra el Cáncer de Badajoz ha recibido el Premio Espiga Deporte Inclusivo 2025 por su promoción del deporte inclusivo para pacientes y población general.
Además, el Gévora ha sido galardonado con el Premio Espiga Deporte Colectivo 2025 tras su histórica participación en la Copa del Rey, en la que se enfrentó al Betis. José Manuel Mora Mota, campeón del mundo de caza, ha recibido el Premio Espiga Deporte Individual 2025 por ser un referente en el deporte cinegético.
- «No están cerrando apartamentos turísticos en Badajoz, están cerrando pisos ilegales»
- Vecinos de Francisco Vera en Badajoz, esperanzados ante un posible acceso de emergencias
- Estos son las tres tiendas que abrirán la semana que viene en El Faro
- La cesión a la Junta de los 50 pisos de la Guardia Civil en Badajoz ya se está ultimando
- Condenado a 13 años de cárcel un trabajador del SES en Badajoz por consultar 384 veces datos clínicos de familiares
- Padres afectados por la falta de transporte escolar en Badajoz: 'No puedo dejar sola en casa toda la mañana a una niña de 12 años
- Visita histórica de la patrona de Badajoz a la iglesia de San Agustín
- Restituyen en su puesto a un guardia civil de Badajoz suspendido de empleo y sueldo