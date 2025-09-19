Cisqui: “Tenemos que seguir con una mentalidad ganadora”

Cisqui lo tiene claro. El entrenador del Extremadura no quiere relajaciones para el partido de este domingo ante el Yeclano en el Francisco de la Hera, a partir de las 18.00 horas. Las dos victorias logradas ante Malagueño y Jaén ya deben estar olvidadas y el Yeclano es lo que toca.

Cisqui ha insistido en que el objetivo es claro: sumar los tres puntos. “Nuestra meta es lo que hay en juego, que son tres puntos. Desde que arrancamos la semana hemos trabajado con esa mentalidad”, ha señalado el técnico, que mantiene su apuesta por la humildad como seña de identidad del equipo. “Somos como hormiguitas, no nos queda otra que seguir sumando poco a poco. Lo que ya hemos conseguido nadie nos lo quita, pero ahora empieza otra historia”, ha recordado.

El entrenador azulgrana ha confirmado que la semana ha sido positiva en el aspecto físico, con la recuperación de jugadores importantes como Luis Nicolás y Miguel Núñez. Además, Tala vuelve tras sanción y sólo Robe Moreno es ahora mismo la única baja.

Respecto al rival, Cisqui ha advertido que será un partido muy exigente. “Nos enfrentamos a un equipo rocoso, ganador de duelos, muy fuerte físicamente. Tenemos que salir con mentalidad ganadora, pensar en nosotros mismos y en nuestra propuesta. La Segunda Federación es muy dura y hay que creer en lo que estamos haciendo para competir de tú a tú”, ha afirmado.

También ha destacado la importancia de mantener el nivel defensivo mostrado en jornadas anteriores. “Tener la portería a cero te garantiza éxito. Estoy orgulloso del esfuerzo defensivo del equipo, pero también de cómo se cambia el chip para atacar. Hoy en día hay que correr tanto para defender como para crear ocasiones”, ha explicado, subrayando que el grupo es la gran fortaleza del Extremadura: “Aquí no hay un jugador que gane partidos solo, la clave es la fuerza del grupo, incluso metiendo a la afición dentro del equipo. Su empuje fue determinante en la remontada del primer partido”.

Por último, Cisqui ha quitado importancia a la clasificación a estas alturas de temporada. “No miro la tabla. Vamos tarea a tarea, corrigiendo errores y creciendo día a día. Si seguimos trabajando con la misma intensidad y concentración, el equipo seguirá mejorando”, ha concluido.