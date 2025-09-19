Xabi Alonso: "¿Lo de Simeone? Desgraciadamente hay que saber convivir con ello"

Xabi Alonso compareció ante los medios antes del partido que medirá este sábado al Real Madrid con el Espanyol (16:15) en un Santiago Bernabéu en el que se espera que Jude Bellingham y Eduardo Camavinga vuelvan a pisar el césped tras recuperarse de sus lesiones. El técnico tolosarra arrancó advirtiendo que "estamos con buena energía., pero será un partido exigente. El Espanyol está con buena energía".

La suplencia de Vinícius

El técnico confirmó que seguirán las rotaciones, aunque no quiso confirmar la titularidad de Vinícius que se da por hecha. "Yo veo bien a Vinícius. Ayer, después del otro día, entendí que no era el momento de hablar. Pero hoy estaba con mejor sonrisa, más positivo. Hemos hablado un poquito, no mucho. Ha acabado con buenas sensaciones y yo también. Llevamos cinco partidos de Liga y esto va a ser una maratón hasta mayo. Hay que dar tiempo al equipo y a todos los jugadores". También tuvo palabras para Mbappé que de momento no entra en esas rotaciones. "Hay muchos partidos y va a haber alguno en el que no va a ser titular Mbappé. Kylian es muy importante, pero no va a jugar todos. Llevamos cinco partidos, debemos esperar a que pasen más partidos para sacar conclusiones".

Alonso insistió en la fuerza coral de la plantilla: "Para mí hay muchos jugadores importantes en la plantilla por nivel, experiencia, recorrido y por lo que nos van a dar. Kylian, Vinicius, Jude, Valverde, Carvajal, Aurelien... Estamos empezando el camino, todos están en el barco y necesitamos que todos rememos en la misma dirección". Para este partido está previsto el regreso de Bellingham y Camavinga, "lo cual es una buena noticia", según el vasco. "A Camavinga le veo como centrocampista, como 6 o como 8 porque tiene muchas capacidades. Ahora hay que integrarlo en la calidad colectiva que le quedamos dar al equipo con y sin balón". Quien seguirá jugando en la medular es Valverde, que apuntó tras el partido con el Olympique que no le atrae la idea de ser lateral. A este respecto Xabi advirtió que "la posición de Valverde es de 8, le da mucho al equipo, lo que necesita. Colectivamente es muy generoso. Es fundamental en nuestro esquema, con y sin balón. Ojalá no tenga que jugar mucho de lateral".

Reflexionó sobre la evolución del equipo, que no termina de hacer "partidos completos. Hemos hecho buenas primeras partes y las segundas han estado más condicionadas por las tarjetas. Tenemos estabilidad en el juego y eso nos va a dar estabilidad emocional para no estar demasiado excitados". Habló de Rodrygo, ("Aporta calidad, desborde, capacida de asociación. Vini también tiene eso. Es una posición en la que estamos bien cubiertos"), y tuvo palabras para Mourinho y su fichaje por el Benfica: "Tuve la ocasión de enfrentarme a Mourinho en el Leverkusen y en enero nos volveremos a ver. Será especialmente especial para él porque fueron tres años intensos. Le tiene mucho cariño al club". Y concluyó refiriéndose al incidente que sufrió Simeone en Anfield: "Desgraciadamente, hay que saber convivir con ello. Son situaciones desagradables, no he tenido demasiado episodios, pero los ves en los campos de fútbol. Hace tiempo que esto se nos ha ido de las manos".

