El Coria a pescar en río revuelto en la Fuensanta

El Coria afronta este domingo una nueva jornada de liga con la intención de dar un golpe de autoridad en La Fuensanta, donde le espera un Conquense lleno de dudas. El conjunto manchego no conoce todavía la victoria en lo que va de campeonato y esta misma semana ha tomado la drástica decisión de destituir a Rubén Pulido. Para sustituirlo, ha regresado al banquillo un viejo conocido, Rober Gutiérrez, el técnico que llevó al equipo al ascenso hace dos temporadas y que tendrá la misión de reconducir un proyecto que había despertado enormes expectativas.

El verano conquense estuvo marcado por una inversión fuerte en fichajes, incorporando a varios jugadores con experiencia en Primera RFEF y que colocaban al club entre los aspirantes a la zona noble. Sin embargo, el inicio de temporada ha sido una pesadilla: sin puntos en el casillero y con la presión creciente de una afición exigente que no entiende cómo el ambicioso plan deportivo se ha torcido desde el principio.

En ese escenario complicado tratará de hacerse fuerte el Coria, que llega con la espina clavada tras la eliminación copera sufrida el pasado miércoles en Toledo. El propio Rai, técnico de los celestes, reconocía tras el choque que el rival había sido superior y merecedor del pase, aunque espera que esa decepción sirva de revulsivo para su plantilla. «Ahora toca centrarse en la liga y demostrar que somos un equipo competitivo», señalaba tras el partido.

El entrenador cacereño contará con toda su plantilla disponible, lo que le permitirá confeccionar un once de garantías y repartir minutos entre todos sus jugadores, como ha venido haciendo hasta ahora. El objetivo es sumar los tres puntos y cambiar la dinámica lejos de casa, ya que el Coria no ha logrado todavía una victoria como visitante. En Vallecas cayó frente al filial rayista, en Jaraíz empató en Copa Federación y en el Salto del Caballo de Toledo volvió a marcharse de vacío.

La visita a La Fuensanta, sin embargo, despierta buenos recuerdos. En la pasada temporada, los caurienses lograron allí una victoria de prestigio con un gol de Piochi, demostrando que el escenario no se les hace extraño. Repetir ese éxito sería clave para reforzar la moral.