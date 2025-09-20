El Extremadura busca el triple ante el Yeclano

Hay fútbol en el Francisco de la Hera y eso es sinónimo de fiesta en Almendralejo. Casi con independencia del marcador. El Extremadura recibe este domingo en su estadio al Yeclano Depotivo, a partir de las 18.00 horas, un rival que el pasado año jugaba en Primera Federación y que ahora trata de adaptarse a la nueva categoría. Será otro momento de conectividad entre la grada y un equipo que ha empezado e enganchar a las primeras de cambio.

El Extremadura se mantiene firme. Sus dos triunfos de inicio de temporada no han sido del todo brillantes ni con partidos excelsos, pero sí con un denominador común en ambos: el compromiso y la competitividad. Ese gen competitivo que Cisqui está transmitiendo al equipo y que tiene como gran palanca de prolongación en el campo a Gio Zarfino le ha servido al Extremadura para tirar hacia delante con do s victorias que le permiten enfocar este duelo desde la seguridad.

Hay buenas noticias para los azulgranas con las recuperaciones de Miguel Núñez y Luis Nicolás, que ya han trabajado con normalidad desde mediados de semana. Ahora falta saber si Cisqui hace hueco en el once a Núñez, un jugador de importancia capital para tener control de juego y balón. No obstante, el centro del campo azulgrana está ahora funcionando muy bien con la potencia de Zarfino, el temple de Marco Manchón y la calidad al equipo que siempre impregna Callejón, que además es un peligro a balón parado. Entrar en el once inicial no es fácil.

También regresa Tala, que sí podría volver al lateral izquierdo en detrimento de Samu Hurtado, pasando de nuevo Fran Rosales al puesto de lateral derecho. Todo apunta a que Carlos Cordero y Ángel Cano volverán a ser los dos centrales del equipo.

Rocoso

Así definía Cisqui al Yeclano Deportivo, que empezó perdiendo en liga, pero que ganó al Melilla de manera solvente la pasada semana en su estadio.

El técnico Iván Martínez tan sólo tiene una baja para el partido de esta tarde como es la de Toni Jou, un jugador que pasó por el Badajoz.

Dentro de las filas del Yeclano está Pedro Melli, un defensa central andaluz que ya estuvo enrolado en las filas del filial del Extremadura hace algunas temporadas y que, incluso, debutó en el primer equipo. También pasó dos temporadas por el Coria en Segunda Federación.Se espera una gran entrada en un estado que no se cansa de fútbol.