Jaraíz, Villanovense y Santa Amalia defienden el ‘pleno’

Acaban de empezar y ya es una obsesión la necesidad de ganar. Los equipos del grupo XIV de Tercera afrontan este domingo la tercera cita del calendario concentrados en buscar la victoria. Y con el enésimo cambio de planteamiento horario. Hay fijados tres partidos por la mañana y seis de tarde. Seguramente de forma involuntaria, no terminan de fijar un criterio en la programación que pueda beneficiar o fidelizar a los aficionados.

Los tres primeros quieren los tres puntos (Jaraíz, Santa Amalia y Villanovense, a los que habría que añadir Azuaga cuando se haga oficial su victoria en Badajoz) porque hicieron pleno en las dos primeras jornadas. Pero por supuesto también los ocho que siguen sin triunfo y ocupan la parte media baja. Entre ellos los tres últimos sin sumar, y entre ese trío el Badajoz que asume partir con saldo negativo; aunque aún no hay resolución oficial sobre el Badajoz-Azuaga de la primera jornada.

Habrá el debut en casa del equipo pacense. Por la entidad del rival y por todo lo que rodea al club el partido más interesante es el Badajoz-Don Benito (17.00). Incluso en los banquillos hay alicientes con Juan Marrero como entrenador local unos meses después de dejar de serlo de los ahora visitantes.

Más duelos

Entre los tres partidos matinales juega en casa uno de los colíderes: Villanovense-Gévora (12.00). Los visitantes llegan con el impulso reciente de su primera victoria en la categoría, dispuestos a sorprender a un ‘Villano’ que ha empezado fuerte. A la misma hora están fijados Atlético Pueblonuevo-Villafranca y Montijo-Diocesano; en el primero los visitantes tienen mejor trayectoria que el titubeante equipo local que además viene de ser goleado (6-1 en Don Benito) y en el otro se miden dos equipos necesitados de mostrar un buen nivel para no alejarse de las posiciones principales. El equipo colegial de Cáceres ha empatado sus dos partidos anteriores y el montijano suma victoria y derrota.

Repite en casa el Jaraíz. Primero con cinco a favor y portería a cero, recibe a un Puebla (18.30) en mitad de tabla. Duelo notable es el Llerenense-Santa Amalia (18.00), con pinta de gran partido. Alejados en la tabla y cercanos en ambición, están los protagonistas del Cabeza del Buey-Azuaga (18.00) buscando los recién ascendidos brillar ante sus aficionados y los azuagueños volver a ganar.

Completan dos partidos a las 18.30: el Jerez-Moralo mide a dos históricos pendientes de recuperar protagonismo. Llamativa la trayectoria de los de Navalmoral con empates in extremis, gracias a goles en tiempo extra. Y Montehermoso-Calamonte en duelo de ubicados en el furgón de cola.