Santamaría vuelve a dejar seco a un Athletic que acabó con 10

El Valencia se impuso al Athletic en el encuentro disputado en Mestalla este sábado y lo hizo liderado por el centrocampista ‘blanquinegro’ Baptiste Santamaría, quien provocó la expulsión de Vivian, marcó el primer gol y asistió en el segundo a Hugo Duro ya en el tiempo añadido.

Pese al desenlace, el Athletic Club fue el claro protagonista de la primera parte, impulsado por su dominio de la posesión y por la endeblez de una defensa valencianista que concedió la primera ocasión clara en el minuto 7 con un disparo de Oihan Sancet que sacó Julen Agirrezabala con una parada meritoria.

El portero del Valencia, cedido precisamente por el Athletic, se convirtió en un muro para sus excompañeros al despejar un nuevo disparo de Sancet y otro remate dentro del área de Iñaki Williams a la media hora de encuentro.

El Valencia, que no realizó ningún disparo en la primera parte, solo pudo acercarse al área rival aprovechando los errores vsitantes, pero no fue capaz de inquietar a Unai Simón.

Los pitos de Mestalla al acabar la primera parte parecieron despertar a un Valencia que solo necesitó dos minutos de la reanudación para generar su primera ocasión con un cabezazo de Dimitri Foulquier que salió desviado.

El despertar definitivo de los locales llegó en el minuto 61 con la expulsión por roja directa a Dani Vivian por una falta sobre Santamaría cuando este se quedaba solo cerca de la frontal. La acción la revisó el colegiado Miguel Ángel Ortiz en el VAR y corrigió su decisión tras haber mostrado amarilla en un primer momento.

Fue entonces cuando los entrenadores quisieron tomar protagonismo. El del Valencia, Carlos Corberán, buscó mayor verticalidad con la entrada de Ramazani, Hugo Duro y Lucas Beltrán.

Por su parte, Ernesto Valverde que vio el partido en la grada por su expulsión ante el Real Betis y su posterior sanción, intentó equilibrar a su equipo con la entrada del debutante Laporte y Vesga en el centro del campo.

El mayor impacto fue para el Valencia, que aprovechó su superioridad para crear peligro y fruto de una acción de Ramazani llegó el córner que remató Santamaría en el primer palo para batir a Unai Simón en el minuto 73.

El gol despejó los nervios del Valencia y terminó por desconectar a un Athletic que, por primera vez en el partido, no era capaz de controlar el balón. De hecho, el Valencia se lanzó a por el segundo gol y lo encontró con una asistencia de Santamaría a Hugo Duro, que marcó a placer ya en el tiempo añadido.

El tanto finiquitó un partido que rebaja la tensión del Valencia en Mestalla tras la goleada sufrida ante el Barcelona el pasado domingo y que deja al Athletic Club con tres derrotas consecutivas en una sola semana y sin haber marcado.