El Real Madrid ficha al 'anti-Dabone': Moussa Balla Traoré, un niño de Mali de 11 años

El mundo del baloncesto asiste aún sorprendido a la presentación en sociedad de Mohamed Dabone, jugador de 13 años que ya ha participado en partidos amistosos de pretemporada con el Barcelona y espera debutar oficialmente en Liga en las próximas semanas. El pívot azulgrana aterrizó en Barcelona en 2022 procedente de Burkina Faso y el club tramita el permiso de trabajo para menores de 16 años para que el chico se pueda estrenar oficialmente a las órdenes de Joan Peñarroya.

Récord de precocidad

Un hito por la premura en su estreno ya que rebajaría el récord de precocidad de Bassala Bagayoko, quien debutó con el Fuenlabrada con 14 años, 7 meses y 15 días el 25 de abril de 2021. Este debut superó el anterior récord que ostentaba Ricky Rubio, quien había debutado con 14 años y 7 meses en 2005. Bagayoko, maliense, jugó su primer partido con el Fuenlabrada. El malíense, de 2,07 de altura, forma parte actualmente de la plantilla del Surne Bilbao Basket.

Sin embargo, mientras todos los ojos están puestos en Dabone, el Real Madrid ha movido ficha y se ha hecho con los servicios de Moussa Balla Traoré, un jugador que cumplirá 12 años el próximo mes de octubre y que militará en el Infantil A blanco en la temporada 2025-26. Se trata de un ala-pívot nacido en Bamako, capital de Mali, el 24 de octubre de 2013.

El 'anti-Dabone'

El fichaje ha levantado mucha controversia porque su aspecto físico no parece el de un niño de 11 años. Su desarrollo óseo y muscular ha levantado muchas suspicacias y las redes sociales se han llenado de comentarios jocosos sobre su edad. Pero la realidad es que Moussa ya figura en la página web del Real Madrid como jugador del Infantil A y nadie duda que será una de las atracciones del equipo blanco en la próxima Minicopa que se ha convertido en una de las competiciones más seguidas del baloncesto nacional.

En la Minicopa se han dado ya varios casos de jóvenes jugadores africanos de físico muy superior al de sus compañeros que han sido reclutados por equipos como Real Madrid o Barcelona para reforzar sus canteras. Lo que es cierto es que los plazos se están madrugando cada vez más y la aparición de Moussa Balla Traoré ha disparado los comentarios del que muchos han querido ver como el nuevo 'anti-Dabone'.

