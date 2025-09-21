El Villanovense se queda solo al frente y el Don Benito da un mazazo al Badajoz

Tres jornadas de liga han bastado para tener el primer líder en solitario en la Tercera Federación extremeña. El Villanovense de Richi Tapia lidera la clasificación en la categoría después de haber sido el único equipo hasta el momento de sumar de tres en cada una de las jornadas disputadas por ahora.

Un inicio de liga que sin lugar a dudas también deja muy señalado al Badajoz, que no solo no ha ganado, sino que no ha puntuado en los dos encuentros que ha jugado y todavía quedan pendientes los tres puntos que les deben restar por la falta de jugadores inscritos en la primera jornada ante el Azuaga.

Villanovense 3-2 Gévora

Emocionante duelo el que se vivió este domingo en el Municipal Villanovense entre el Villanovense y el Gévora (3-2). Los serones se impusieron 3-2 ante todo un recién ascendido que en ningún momento le perdió la cara al partido después de ir perdiendo 2-0. Todo ello en un encuentro con alternativas, emoción y goles, y en el que el Villanovense nunca llegó a sentirse cómodo. Se adelantaron en la primera parte los serones con goles de Abel de Prados y de Angelito, todo un torbellino en la banda izquierda. Sin embargo, en los primeros compases de la segunda mitad el Gévora logró empatar con los tantos de Liberal y Adolfo, ambos en acciones a balón parado. Sin embargo, el Villanovense reaccionó pronto y logró ponerse otra vez por delante, de nuevo por mediación de Angelito.

Pueblonuevo 1-3 Villafranca

Otro de los equipos que ha arrancado la temporada de la mejor manera posible es el Villafranca. El conjunto de Tierra de Barros ha sumado hasta la fecha siete de nueve puntos posibles y este domingo logró doblegar (1-3) al Atlético Pueblonuevo. Esta vez tuvieron que remar de lo lindo y trabajar el partido para acabar imponiéndose fuera de casa en una segunda mitad cargada de emoción. De hecho, se adelantó el Villafranca nada más comenzar la segunda mitad por mediación de Andarada, aunque el Pueblonuevo logró empatar pocos minutos después desde los once metros. Iván Vázquez marcaba para los locales y ponía las tablas, pero instantes después de nuevo golpeaba el Villafranca por mediación de Kiba para poner otra vez tierra de por medio. Sentenció en el descuento Beni.

Badajoz 0-1 Don Benito

El Don Benito va en serio, muy en serio. Los de José Carlos Prieto ‘Canica’ no dieron opción a un Badajoz que hace aguas y que todavía no sabe lo que es puntuar en liga. El conjunto rojiblanco conquistó el Nuevo Vivero con un escueto 0-1 gracias a un gol de Asier en el primer minuto de partido. Un inmejorable inicio de partido que dejó claras las intenciones de un Don Benito que quiere aspirar a todo. Delante, un Badajoz que no encontró la fortaleza necesaria para marcar ante la férrea defensa rojiblanca. Aún así, pudo ampliar distancias el equipo visitante con un penalti en el minuto cinco sobre Cuéllar que Higor Rocha no llegó a transformar.

Llerenense 1-0 Santa Amalia

El Llerenense doblegó por 1-0 al Santa Amalia en un encuentro que los de la Campiña Sur tuvieron que masticar para acabar sumando de tres. Los amalienses suman su primera derrota de la temporada en un buen arranque de liga que se vio truncado precisamente ante el Llerenense. Los de Cidoncha se adelantaron sobrepasado el primer cuarto de hora de partido con gol de Ginaid. A partir de ahí, los dos equipos buscarone l gol, pero el marcador ya no se movió.

Cabeza del Buey 1-1 Azuaga

Tropiezo inesperado del Azuaga en su visita al Cabeza del Buey de Fidel Caballero. Los caputbovenses se hicieron fuertes en su feudo para acabar sumando un empate (1-1) de esos que saben a gloria por tener enfrente a uno de los equipos llamados a estar en la parte alta de la clasificación. Se adelantaron los locales al cuarto de hora de la segunda mitad por mediación de Barranco, aunque la alegría no les duró mucho a los locales porque el Azuaga puso las tablas apenas unos minutos después.

Jaraíz 0-1 Puebla Calzada

El Jaraíz cayó derrotado de manera sorpresiva en casa (0-1)ante un Puebla de la Calzada que se hizo fuerte para acabar cerrando una victoria de oro. De hecho, les bastó con un gol en propia puerta del equipo local mediada la segunda mitad para sumar de tres, lo que supone que el Jaraíz se descuelgue del liderato de la clasificación tras un buen arranque de liga con dos victorias en las primeras dos jornadas de liga hasta el momento.

Montijo 1-1 Diocesano

Montijo y Diocesano sumaron un punto cada uno (1-1)en un encuentro marcado por la igualdad. Se adelantaron los locales al inicio de segunda parte con gol de Mohamed Lamine, pero empataron los colegiales casi al final por mediación de Adrián.

Jerez 2-2 Moralo

Empate entre Jerez y Moralo (2-2)en un bonito encuentro en el que los locales remontaron un 0-2 adverso con goles de Omar y Robinho, pero los locales empataron por mediación de un doblete de Chema Chávez.

Montehermoso 1-1 Calamonte

Tampoco pasaron del empate Montehermoso y Calamonte que siguen sin ganar. Marcó Luis para los locales y Fran Márquez para los visitantes.