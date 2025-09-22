Fútbol
Aitana Bonmatí, Balón de Oro por tercer año consecutivo
EFE
Madrid
Aitana Bonmatí, futbolista del FC Barcelona y de la selección española, ha sido ganadora del Balón de Oro por tercer año consecutivo.
