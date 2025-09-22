Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol

Aitana Bonmatí, Balón de Oro por tercer año consecutivo

Aitana Bonmatí recibe el Balón de Oro 2025.

Aitana Bonmatí recibe el Balón de Oro 2025. / Thibault Camus / AP

EFE

Madrid

Aitana Bonmatí, futbolista del FC Barcelona y de la selección española, ha sido ganadora del Balón de Oro por tercer año consecutivo.

