Carlos Cordero: "Esto va de ir paso a paso"

El Extremadura saborea un dulce liderato, casi inesperado, a su llegada a la Segunda Federación. En tres jornadas, es el único equipo que ha ganado los tres partidos disputados.

Carlos Cordero, uno de los almendralejenses en la plantilla, fue uno de los nombres propios de la última victoria ante el Yeclano con el gol que abría el marcador. Cordero puso el foco en la identidad competitiva del equipo: «Hemos trabajado toda la semana la intensidad, competir y no dejarles respirar. Se ha visto. Con nuestra gente hemos ido de más a más, los hemos encerrado y las cosas han salido».

En lo personal, Cordero admitió que puede haber sido su mejor partido en años: «Me he sentido muy cómodo. Cuando estás bien de cabeza, con tu familia, con tu gente, se nota y suma. Venía a casa para demostrar; me fui joven y ahora muchos me están conociendo. Soy peleón, trabajador, humilde y de la casa. Paso a paso, todos juntos».

Nuevo videomarcador

De otro lado, el club anunció en redes sociales que instalará un nuevo videomarcador que mejorará al actual, dentro de su proyecto de modernización y mejoras en el estadio Francisco de la Hera.

El marcador actual es propiedad de una empresa privada y desde el Extremadura han afirmado en un comunicado «la necesidad de terminar con la situación de abuso de derecho que se está produciendo en una instalación pública cedida a nuestro club por medio de una concesión administrativa, donde un tercero pretende lucrarse con el uso del videomarcador».

De hecho, durante el primer partido de la temporada ante el Atlético Malagueño, «se vivió un vergonzoso incidente en el que un señor, eludiendo el dispositivo de seguridad, accedió al videomarcador para su apagado», comenta el escrito.

Esta situación llevó al club a solicitar formalmente el pasado día 10 de septiembre al Ayuntamiento de Almendralejo, como titular de la instalación municipal, que requiriese de forma inmediata al titular para la retirada del mismo. El club está a la espera de que el actual propietario del marcador lo desinstale para proceder a la instalación del nuevo y advierte que «el Extremadura no va a permitir ningún chantaje ni coacción» al respecto.