Fútbol. Tercera Federación
Platero, la guinda de un Don Benito que aspira a todo
El atacante, que estaba sin equipo, llega al conjunto rojiblanco, en el que ya militó
Samuel Sánchez
El Don Benito está de dulce estos días. No es para menos después de haber firmado un buen arranque de liga con seis de los nueve puntos disputados hasta el momento, los últimos tres precisamente ante el que se supone que será el principal rival de los rojiblancos en la lucha por el ascenso directo, es decir, el Badajoz.
La victoria por 0-1 de los de José Carlos Prieto ‘Canica’ en el Nuevo Vivero ha llenado de moral a la parroquia rojiblanca, que ahora sí que sí ve a su equipo como candidato a todo esta temporada.
Sin embargo, a la ya de por sí dinamita rojiblanca ahora se le suma una nueva artillería. El club calabazón ha fichado a Pablo Platero, joven atacante de 27 años que estaba sin equipo y que la pasada temporada militó en las filas del Extremadura, donde disputó 28 encuentros, doce de ellos como titular, y anotó cinco goles.
Se trata también de un viejo conocido de Jorge Mendoza, que ya le fichó hace varias temporadas para el Llerenense, club en el que hasta la fecha ha firmado sus mejores números. Allí, en dos temporadas, anotó 19 goles y logró un ascenso a Segunda Federación. De hecho, en Segunda Federación logró anotar ocho goles.
Pasado calabazón
Platero también pasó por las filas de otros equipos como el Coria o el Cacereño, aunque también militó en la 2018-2019 en el Don Benito de Juan García, en aquél entonces en Segunda B. Sin embargo, ante la falta de minutos, decidió salir con destino al Jerez, donde firmó una gran segunda vuelta de campeonato. En cualquier caso, es un fichaje de campanillas para poner la guinda a una plantilla que a buen seguro dará muchas alegrías.
