San Antonio y BCB jugarán la final de la Copa de Extremadura de baloncesto

El San Antonio Cáceres consiguió su pase a la final de la Copa de Extremadura masculina al imponerse por 81-75 a Lithium Iberia Sagrado en el cierre de la tercera y última jornada del torneo. El partido, disputado a un ritmo intenso, estuvo marcado por la igualdad en los primeros dos cuartos. Tras el descanso, el equipo cacereño comenzó a tomar la delantera. Un sólido tercer cuarto (19-16) y un último parcial más contundente (20-15) llevaron al San Antonio a una victoria clave.

Las estadísticas reflejan un desempeño equilibrado del San Antonio en varias facetas del juego. En cuanto a tiros de campo, logró un 45% de efectividad, frente al 39% de los visitantes Uno de los aspectos decisivos fue el dominio en los rebotes por parte de San Antonio, quienes capturaron un total de 43 frente a los 34 de Sagrado. Además, las 10 recuperaciones de balón y los 2 tapones demostraron el esfuerzo defensivo del equipo local. Por el contrario, Sagrado cometió 17 pérdidas. En el San Antonio destacó Daniel Lara con 24 puntos, 6 rebotes y 25 de valoración. En el Sagrado el mejor jugador fue Adrián Parra con 16 puntos, 20 rebotes y 33 de valoración.

El otro duelo

Por su parte, el Vítaly La Mar BCB venció 61-73 al Bosco Mérida Patrimonio. El encuentro, que tuvo un inicio marcado por el dominio visitante, comenzó con un parcial de 9-17 a favor del BCB. Sin embargo, el Bosco Mérida no tardó en reaccionar y, con un mejor desempeño en el segundo cuarto (17-14), se acercó al marcador y dejó el partido aún abierto al descanso.

Un 19-28 les permitió consolidar su ventaja a los pacenses. El Bosco en tiros de campo alcanzó un 39% de efectividad, destacando en los lanzamientos de dos puntos con un 51%. En triples fue bajo, con un 11%. El BCB firmó el 38% en tiros de campo. El mejor local fue Javier Pinilla con 14 puntos, 6 rebotes y 15 de valoración. Mientras, en los visitantes destacó Ruslan Alexander: 18 puntos, 6 rebotes y 19 de valoración.