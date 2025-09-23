Athletic y Girona firman un empate insuficiente para ambos

Dos golazos, del visitante Azzedine Ounahi y del local Mikel Jauregizar, plasmaron este martes un empate 1-1 en San Mamés insuficiente para Athletic Club y Girona, que manitene al conjunto catalán colista y al bilbaíno le impide regresar a los puestos de Liga de Campeones. Ounahi puso la guinda a cinco minutos casi en el arranque de la primera mitad con disparo imparable para Unai Simón tras recibir un pase filtrado desde el suelo por Bryan Gil; y Jauregizar igualó el marcador a su estilo, con un fuerte chut desde la frontal, también imparable para Paulo Gazzaniga, tras robar unos metros antes.

El tanto del marroquí dio al Girona su segundo punto de la temporada y frenó la caída en picado del conjunto gerundense, que dio buena imagen, excelente en algunos minutos, en su visita a 'La Catedral'. El Athletic, por su parte sigue en el bache en el que se encuentra coincidiendo con la baja de Nico Williams, por lesión, y la ausencia en el banquillo por sanción de Ernesto Valverde. Tres partidos ligueros seguidos sin ganar de los 'leones' y con un solo punto sumado.

Ernesto Valverde y Míchel Sánchez añadieron rotaciones a las numerosas bajas que sufren y en las que al técnico gironí se sumó la de Donny van de Beek a la media hora de juego, un percance conduciendo solo el balón que apuntaba a serio. Ambos técnicos, el local en la grada porque sigue arrastrando la sanción de cuatro partidos por la roja que vio en La Cartuja, además, cambiaron a medio equipo respecto a sus derrotas de la jornada anterior frente a Levante y Valencia, si bien que en varias posiciones obligados.

Arrancó mejor el Athletic, que no tuvo muchos problemas para llegar en varias ocasiones con opciones al área visitante, aunque sin filo ni finura. Más afilado estuvo el Girona en cuanto se sacudió la presión bilbaína y pudo pasar de campo, siempre lanzado por un Ounahi, que generó tres ocasiones de gol en cinco minutos siempre buscando la espalda de la defensa rival.

En la primera sirvió a Vanat, que chutó cruzado en la primera ocasión de su equipo; y en la segunda batió a Unai Simón con un duro disparo que tocó el larguero y entró sin remisión; y en la tercera Paredes logró tocar su lanzamiento para enviarlo a córner. Aún tuvo otra ocasión más el Girona en esos cinco minutos casi mágicos que encadenó. Pero Van de Beek, antes de lesionarse, no embocó entre los tres palos un despeje apurado de Simón a un balón largo de Rincón que casi llega a un compañero en el borde del área gironí.

Azzedine Ounahi, en la jugada del primer gol del encuentro. / LUIS TEJIDO / EFE

Esa jugada explicaba claramente lo que estaba sufriendo el Athletic a la espalda de su defensa y lo bien que se la buscaban los de Míchel. Se recuperaron los de Valverde y encadenaron varios centros al área de lo que no sacaron nada ni Guruzeta, en un remate complicado, ni Sancet, que mandó arriba dos voleas de las que suele alojar en las metas rivales.

La primera parte, no obstante, acabó mirando más de nuevo a la portería de Simón, a la que amenazaron tres centros. Dos de Portu, despejados al filo por los defensas, y el último de Rincón, que generó tres opciones de remate en una solo jugada.

Cuatro cambios de Valverde

Esto, y seguro que también lo anterior, colmó la paciencia de Valverde, que, en una decisión probablemente inédita, decidió cuatro cambios al descanso para hacer de su equipo el más parecido posible al de gala. Surtió efecto esa radical decisión del técnico rojiblanco, ya que para el minuto 48 Jauregizar había empatado con una jugada que el león de Bermeo podría patentar: robo al borde del área rival y zambonbazo junto al palo. Imparable.

Se hizo definitivamente con el partido el Athletic, a pesar de una contra en fuera de juego en la que Vanat no acabó de encontrar portería, que no dejó de encadenar llegadas al área y hasta claras ocasiones ante Gazzaniga de lograr el 2-1. Pero lo impidió el portero argentino, que primero repelió un gran cabezazo de Paredes a un córner botado por Berenguer y después se impuso al propio Berenguer, bien servido por Galarreta, en un mano a mano en el que el navarro estrelló en su cuerpo.

Hizo Valverde su quinto cambio, Navarro por Sancet, y casi le sale también. Pero a Navarro se le fueron dos buenas ocasiones, por un mal control y un disparo alto, que se procuró en el área rival.

Ficha técnica

1 - Athletic: Unai Simón; Gorosabel (Areso, m.46), Paredes, Laporte, Adama (Yuri, m.46); Jauregizar, Vesga (Galarreta, m.46); Iñaki Williams, Sancet (Robert Navarro, m.80), Nico Serrano (Berenguer, m.46); y Guruzeta.

1 - Girona: Gazzaniga; Hugo Rincón (Lass, m.87), Alejandro Francés, Blind, Àlex Moreno; Jhon Solís (Arnau, m.76), Iván Martín; Bryan Gil (Asprilla, m.76), Van de Beek (Portu, m.33), Ounahi; y Vanat (Stuani, m.87).

Goles: 0-1, m.9: Ounahi. 1-1, m.48: Jauregizar.

Árbitro: José Luis Munuera Montero (Comité Andaluz). Mostró tarjeta amarilla a los visitantes Ounahi (m.68) e Iván Martín (m.91).

Incidencias: partido de la sexta jornada de la LaLiga EA Sports 2025-2026, disputado en San Mamés ante 45.739 espectadores. En los prolegómenos del encuentro, el inglés Jamie Carragher y la escocesa Joelle Murray, leyendas del Liverpool y del Hibernian, recibieron los premios 'One Club Man' y 'One Club Woman' que concede el Athletic.