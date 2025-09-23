Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Copa de España Gravel decide su campeón en Badajoz

La capital pacense acoge este sábado la final de la Copa de España 114 con 150 ciclistas y un recorrido de 150 kilómetros desde el Guadiana

De izquierda a derecha; José Alberto Cacho, José Antonio de Mera y Juan Parejo tras la presentación de la prueba.

De izquierda a derecha; José Alberto Cacho, José Antonio de Mera y Juan Parejo tras la presentación de la prueba. / Ayuntamiento de Badajoz

Alberto Aranda

Badajoz

Badajoz se convertirá este sábado en el escenario de la Copa de España 114 Gravel Race, cita que decidirá al campeón nacional de la modalidad. La carrera, con un recorrido de 150 kilómetros y un desnivel de 640 metros, partirá a las 9.00 horas desde el Parque de la Margen Derecha del Río Guadiana, donde también se situará la meta en torno a las 12.30.

La ruta atravesará localidades como Balboa, Talavera la Real, Corte de Peleas, La Albuera, Pueblonuevo y Sagrajas, reuniendo a 150 participantes, de los cuales más del 85% llegan desde fuera de la ciudad, lo que refuerza el impacto deportivo, económico y turístico de la prueba.

La presentación del evento ha tenido lugar en la mañana de este martes en el Ayuntamiento de Badajoz y a ella han asistido Juan Parejo, concejal de deportes; José Alberto Cacho, director gerente de la Fundación Jóvenes y Deportes; y José Antonio de Mera, representante de Extremeñamente, promotora encargada de la organización de la prueba.

Parejo, destacó el valor que tiene acoger un evento de estas dimensiones. Señaló que «es un orgullo y un honor que nuestra ciudad viva y respire deporte» y añadió que el deporte, además de salud, «es también economía para nuestra ciudad».

En la misma línea se expresó José Alberto Cacho, quien subrayó que «Badajoz goza de una excelente salud para desarrollar todos los eventos que quieran venir a la ciudad». También resaltó que «es un placer que se apueste por Badajoz para celebrar todos los eventos deportivos posibles» y animó a la ciudadanía a volcarse con la prueba recordando que «tenemos que ser buenos consumidores del deporte».

Por parte de la organización, José Antonio de Mera destacó la importancia de que la ciudad acoja una prueba que reúne a algunos de los mejores ciclistas del país y que servirá para coronar al campeón de la Copa de España de Gravel.

Con todo, la capital pacense vivirá este fin de semana una jornada de alto nivel deportivo y con proyección nacional, en la que el ciclismo volverá a situar a la ciudad en el mapa.

