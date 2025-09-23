El Coria tiene deberes para corregir errores infantiles

El entrenador del Coria, Rai Rosa, ha realizado un balance autocrítico de las tres primeras jornadas de liga, saldadas con dos derrotas a domicilio y una victoria en casa que mantienen al Coria en la parte media baja de la tabla. «En cuanto a resultados no puede ser muy positiva; sobre todo fuera de casa no hemos logrado puntuar», admite el técnico cauriense a este periódico.

Rai, no obstante, subraya que el equipo ha competido bien por momentos. Del debut en Vallecas, recordó que el Coria generó multitud de ocasiones: «La pelotita no quiso entrar. Ahí no podemos achacar nada a los jugadores». En el segundo encuentro, ante un rival «hecho para estar arriba por presupuesto y plantilla», el plan marchaba rodado: «partido largo, llegar vivos a los minutos 60–70 y jugar con sus nervios. Pero todo se torció por errores puntuales, errores individuales» que desembocaron en dos expulsiones en diez minutos y un gol encajado en córner: «Eso no puede suceder si queremos competir de tú a tú fuera de casa», lamenta. Aun así, el Coria lo intentó con nueve y dispuso de situaciones de área para acercarse en el marcador.

En casa, la lectura es distinta. Rai puso en valor el partido serio del último compromiso como local ante un gran rival como el Getafe B. «Dominamos los momentos del juego, supimos sufrir cuando tocaba y dar un paso adelante cuando hubo que hacerlo». Ese rendimiento debe convertirse en punto de apoyo para corregir la trayectoria lejos de La Isla.

Moscardó

El próximo reto llega este fin de semana con la visita del Moscardó, un adversario que el técnico define como muy físico. «Tenemos que interpretarlo y gestionarlo de la mejor manera para conseguir tres puntos muy importantes, que nos permitan asentarnos en la zona media», advierte Rai.

El mensaje hacia dentro es claro: aprender y ajustar. «Tenemos que seguir mejorando y corrigiendo los errores que nos están penalizando para que el equipo, en base a ese aprendizaje, tire hacia arriba», apunta el técnico.