Fútbol | Segunda Federación Femenina
El Sport Extremadura se reencuentra con la victoria en Gran Canaria
Dos goles en la primera parte ante el Juan Grande devuelven la confianza al equipo pacense tras la dura derrota en Granada
El Sport Extremadura ha recuperado la sonrisa tras su paso por Gran Canaria. El conjunto pacense se impuso al CD Juan Grande por 0-2 y dejó atrás las malas sensaciones de la goleada encajada en Granada. El triunfo, cimentado en una primera parte muy seria, permite a las verdinegras situarse en la quinta plaza de la clasificación después de tres jornadas.
El encuentro arrancó con un Sport reconocible, más sólido que el que cayó frente al filial nazarí, y con la clara intención de encarrilar el partido desde el inicio. En el minuto 19 llegó la recompensa gracias a Valeria Tena, que estrenó su cuenta goleadora con la camiseta pacense y adelantó a las de Juan Carlos Antúnez en el marcador.
La ventaja se ampliaría apenas diez minutos después. Carmen Pérez, muy activa en ataque, batió a la guardameta local para poner el 0-2 con el que el partido quedaría prácticamente decidido.
En la segunda mitad, el Sport Extremadura supo manejar la renta con solvencia, sin conceder ocasiones claras a las canarias y manteniendo su portería a cero. Los tantos de Tena y Carmen Pérez bastaron para sumar la segunda victoria del curso y recuperar la confianza perdida en Granada.
El próximo domingo, a las 12.00, las pacenses volverán a El Vivero después de dos jornadas consecutivas a domicilio. Allí les espera el Córdoba en un duelo directo por la zona alta de la tabla.
- Sorprenden al piloto de un dron cerca del Aeropuerto de Badajoz realizando tratamientos de cultivos
- Una empresa de desokupas acude a una vivienda del Casco Antiguo de Badajoz para desalojar a dos inquilinos ilegales
- Mónica Pagliere, la vecina de Las Moreras (Badajoz) que acondiciona sus calles: 'Me cansé de esperar que limpiaran
- Vecinos de Badajoz alertan del botellón en Las Vaguadas: 'Menores de 12 años acaban tirados por el suelo
- Los jóvenes de la Vera Cruz transforman la calle San Juan de Badajoz para la procesión del XV aniversario de la Consolación
- La feria de Elvas se llena de público de Badajoz: la loza más cara, pero mejores ventas
- Condenan al SES a pagar 351.000 euros por la muerte de un bebé durante el parto en Badajoz
- La Alcazaba se convertirá en un gran zoco durante Almossassa 2025