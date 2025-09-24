Investigación
Dos investigados y un detenido en Pontevedra por los altercados al paso de la Vuelta
La Guardia Civil les atribuye delitos de desórdenes públicos y desacato en las protestas contra la participación del equipo Israel en la carrera ciclista
Redacción
Los incidentes registrados el pasado 9 de septiembre en el municipio pontevedrés de Mos con motivo de la llegada de la Vuelta a Españase han saldado con dos personas investigadas y un detenido.
Los dos investigados tienen su residencia en Redondela y Ourense mientras que el detenido es un vecino de Arcade. Los tres rondan los 40 años de edad.
Participaban en la manifestación propalestina y contra la participación del equipo Israel en la carrera, y protagonizaron bloqueos de la calzada en el alto de San Cosme, un momento en el que, supuestamente, insultaron y mostraron una actitud hostil, además de propinar patadas y puñetazos a los agentes actuantes. Según fuentes conocedoras de las diligencias, a los tres se les acusa de cometer supuestos delitos de desórdenes públicos y desacato.
La notificación de estas acusaciones a los tres se produjo se produjo en los días posteriores, no cuando ocurrieron los hechos. “Por proporcionalidad y por no acusar más incidentes”, añaden las fuentes
- Muere un joven de Badajoz al chocar su vehículo con un caballo
- Una empresa de desokupas acude a una vivienda del Casco Antiguo de Badajoz para desalojar a dos inquilinos ilegales
- La feria de Elvas se llena de público de Badajoz: la loza más cara, pero mejores ventas
- Mónica Pagliere, la vecina de Las Moreras (Badajoz) que acondiciona sus calles: 'Me cansé de esperar que limpiaran
- Vecinos de Badajoz alertan del botellón en Las Vaguadas: 'Menores de 12 años acaban tirados por el suelo
- La II Concentración de Vehículos Clásicos recaudará alimentos y donaciones en la Plaza Alta de Badajoz
- Condenan al SES a pagar 351.000 euros por la muerte de un bebé durante el parto en Badajoz
- La comunidad educativa de Badajoz homenajea a doña Agustina