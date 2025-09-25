El Rally Raid Portugal conquista Badajoz

Badajoz ha vuelto a vibrar por segundo año consecutivo con los mejores pilotos de rally del panorama internacional. La segunda etapa del Rally Raid Portugal concluyó este jueves en la capital pacense, rodeada de centenares de personas que no quisieron perderse la llegada de los vehículos a las carpas instaladas al lado del recinto de IFEBA.

La prueba se inició en torno a las 8.00 desde el municipio portugués de Grândola. Desde allí, los pilotos pusieron rumbo a la capital pacense mientras recorrían los más de 600 kilómetros que formaron una segunda etapa caracterizada por la rapidez de los tiempos establecidos.

En torno a las 20.00 llegaron los primeros clasificados a la capital pacense. En la categoría Ultimate de coches, los lusos João Ferreira y Filipe Palmeiro fueron los primeros en cruzar la línea de meta con un tiempo de 03:02:51. A la dupla portuguesa los siguió en segundo lugar Carlos Sainz y Lucas Cruz, que pararon el cronómetro poco más de un minuto después. El podio lo completaron Saood Variawa y François Cazalet, más de dos minutos más lentos.

En la categoría Challenger, Guerrero y Jacomy se impusieron con un tiempo final de 03:11:54, mientras que en SSV, los portugueses Dias y Pita se hicieron con la victoria.

Sin sorpresas en las motos

En la categoría Rally GP de motos, el australiano Daniel Sanders logró la victoria por segundo día consecutivo con un tiempo de 03:11:55. Tras él, el valenciano Tosha Schareina concluyó en segundo lugar a solo cuatro segundos, y el tercer puesto fue para Ricky Brabec, a dos minutos y diez segundos de Sanders.

En Rally 2, el barcelonés Edgar Canet paró el cronómetro en 03:17:51, consumando el doblete del equipo Red Bull KTM Factory.

Thomas Zoldos venció en Rally 3, Gaetan Martínez en Quads y Bianchi Prata en E-Bike.

La tercera etapa del Rally Raid Portugal se iniciará este miércoles a las 9.00, partirá desde Badajoz y concluirá nuevamente en la capital pacense sobre las 20.00, donde se espera una afluencia de público aún mayor en los aledaños de IFEBA.