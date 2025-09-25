El Real Madrid quiere ceder a Endrick en enero y el jugador se resiste a salir

El día que Xabi Alonso anunció que el dorsal número 9 sería para Endrick, muchos dieron por amortizada la aparición en el Mundial de Clubes de Gonzalo García. El canterano se había proclamado máximo goleador de la nueva competición que se jugó en suelo estadounidense y su competencia directa, el brasileño Endrick, se había lesionado en mayo ante el Sevilla en el tendón de la corva del muslo derecho y había recaído durante el torneo. Con ello había perdido una inmejorable oportunidad de brillar ante la ausencia por un virus estomacal que sufrió en Estados Unidos.

Desde entonces Endrick no ha vuelto a pisar el césped. El brasileño todavía no ha debutado bajo las órdenes de Xabi Alonso, pese a ser convocado en los dos últimos partidos, ante Espanyol y Levante. La entrega de la camiseta número 9 pareció despegar muchas dudas sobre él, pero la realidad es que Gonzalo ha seguido trabajando con normalidad en el grupo y es la alternativa a día de hoy de un Mbappé que está intratable en el arranque de temporada. El carioca no quiere volver a pasar por el trago de otra campaña como la anterior. Con Ancelotti en el banquillo, Endrick solo acumuló 847 minutos, pese a marcar 7 goles aprovechando los escasos minutos de los que dispuso, especialmente en la Copa, donde fue el máximo goleador del equipo. Siempre dejó algo, pero nunca logró la continuidad que esperaba para establecerse en el primer equipo como una alternativa real.

Reunión y mensaje del club

El pasado lunes su representante, Frederico Penal, el mismo que el de Vinícius, se reunió con Juni Calafat, el director de scouting del Real Madrid. Encuentro en el que también estuvo presente el mánager de Vini, Tata Soares. En la reunión Calafat abrió la puerta a Endrick de una cesión. Xabi quiere que el futbolista tenga minutos y sigue su evolución marchándose en enero cedido, sin opción de compra, a algún equipo que juegue competiciones europeas para que pueda entrar en una dinámica de juego y no quedé aparcado en el banquillo del Real Madrid.

En un principio la propuesta del club no fue bien recibido por los representantes del jugador, que insiste en quedarse en el Real Madrid esperando su oportunidad. Sin embargo, la postura de Xabi parece firme y prefiere que en enero se marche a un equipo cedido para tener minutos, evaluando el próximo verano si tiene hueco o no en la plantilla blanca. Y eso parece haber convencido a un resignado Endrick a escuchar ofertas para salir el próximo mes de enero en busca de esos minutos que no tiene en el Real Madrid.

Inglaterra es el mercado que más se ha interesado por hacerse con sus servicios. El Newcastle estaba dispuesto a hacerse con Endrick, ya que después de la salida de Isak rumbo a Anfield, buscan gol en el mercado. Las 'urracas' se hicieron con los servicios de Yoane Wissa, por el que pagaron al Brentford 63 millones de euros. Aún así, el equipo que dirige Eddie Howe parece seguir interesado en cerrar la llegada de Endrick. No es el único porque desde Francia también hubo interés por su cesión. Endrick sigue en sus trece de quedarse en el Real Madrid esperando su momento, pero Xabi ya se ha pronunciado al respecto y el brasileño tiene ante sí un panorama complicado.

Un equívoco con Vinícius

La presencia de Frederico Pena, agente de Endrick, pero también de Vinícius, en la reunión generó muchos rumores sobre una posible negociación en la renovación del ex del Flamengo. Pero la realidad es que ese asunto sigue aparcado. El club quiere renovar al jugador, pero no va a subir su oferta hasta donde el futbolista ha pedido. Vinícius quiere ser el jugador mejor pagado de la plantilla, por encima de Kylian Mbappé, pero el Real Madrid ha puesto encima de la mesa un aumento que estima suficiente y no está dispuesto a romper la baraja por renovar al brasileño. La mala temporada del futbolista y la pérdida de protagonismo en el equipo con la llegada de Xabi Alonso al banquillo blanco corren en contra del futbolista y el Madrid ahora mismo no tiene ningún interés en sentarse a negociar con sus agentes. Solo se sentará para firmar la renovación si aceptan las condiciones puestas sobre la mesa por Florentino Pérez y José Ángel. Así que la pelota está en el tejado del jugador y de sus agentes.

