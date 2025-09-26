Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cisqui: “Mirar ahora la clasificación no tendría sentido”

El técnico del Extremadura se centra sólo en el partido del Águilas y no saca pecho del liderato de su equipo en Segunda Federación

Cisqui durante la sesión de entrenamiento de este viernes en el estadio Francisco de la Hera.

Cisqui durante la sesión de entrenamiento de este viernes en el estadio Francisco de la Hera. / CD Extremadura

Rodrigo Morán

Almendralejo

El entrenador del Extremadura, Francisco Javier ‘Cisqui’, afronta la visita al Águilas con un mensaje claro: partido exigente, mentalidad ganadora y cero excusas. “Será bonito, interesante y muy competitivo. Ellos en su campo son un equipo rocoso, fuerte y con las ideas claras. Nosotros iremos a buscar la victoria”, subrayó en la previa del choque que se disputará este domingo a las 18:30 horas en El Rubial.

El técnico explicó que la semana de trabajo ha estado orientada a corregir erroresofensivos y defensivos” pese al buen rendimiento mostrado en las últimas jornadas. “Me enorgullece la competitividad con la que cada futbolista compite en cada tarea; quieren darlo todo en cada sesión”, apuntó.

Interrogado por el liderato, Cisqui evita la euforia: “Ahora mirarse la clasificación no tiene sentido. Lo que toca es asentarse en la competición, consolidar la estructura de cada domingo y pensar en los tres puntos en juego ante un rival difícil”. Tampoco el desplazamiento servirá de coartada: “No me quejaré nunca de la distancia. El plan de viaje está organizado y no hay excusas”.

En el plano táctico, insistió en dos ideas: atrevimiento con balón y vigilancias sin él. “Ellos transitan rápido, se repliegan y ordenan bien. No podemos cometer errores porque buscan rápido a los delanteros. Con balón, habrá que ser valientes y atrevidos; sin él, vigilancias defensivas al orden del día. Este Extremadura no puede perder ese punto de valentía para ir a campo contrario, ganar duelos y competir cada minuto”.

Sobre el plan de partido, recalcó que la “portería a cero” es una meta que acerca al éxito, pero no renuncia al protagonismo ofensivo: “En Segunda Federación es muy difícil marcar si no propones. Todos están bien preparados y ganadores de duelo; hay que desorganizarlos con propuestas. La suerte es un porcentaje muy bajo; cuenta lo que eres capaz de desarrollar y el atrevimiento con el que lo haces”.

