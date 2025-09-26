Almendralejo
Fallece Manolo Peña, exdelantero del CF Extremadura, a los 63 años
El delantero andaluz fue clave en los ascensos a Segunda y Primera con el CF Extremadura en la década de los 90
El exjugador del CF Extremadura Manolo Peña (Manuel Jesús González Peña) ha fallecido a los 63 años a causa de una enfermedad. El Extremadura informó de ello a través de sus redes sociales y mostró sus condolencias por la pérdida de quien fuera uno de los futbolistas más reconocibles de la entidad durante una de sus etapas más destacadas. Era natural de la localidad andaluza de Olivares.
Vinculado al CF Extremadura durante tres temporadas, Peña formó parte de la plantilla que logró dos hitos fundamentales en la historia reciente del Extremadura: el ascenso a Segunda División en la campaña 1993/94 y el ascenso a Primera División en 1995/96. Aquella promoción a la máxima categoría supuso un punto de inflexión para el club y para la ciudad de Almendralejo.
Delantero de perfil combativo y solidario en el esfuerzo, Peña destacó por su capacidad de finalización y su implicación en el juego del equipo.
Más allá de los resultados, su paso por el club se recuerda por la regularidad en el trabajo y la sintonía con la grada en partidos de especial relevancia.
- Muere un joven de Badajoz al chocar su vehículo con un caballo
- La Policía Nacional investiga la muerte de una joven de 29 años en el incendio de un piso en Badajoz
- La feria de Elvas se llena de público de Badajoz: la loza más cara, pero mejores ventas
- El chip ha sido clave: identificado el dueño del caballo que provocó un accidente mortal en la carretera de Olivenza (Badajoz)
- Condenan al SES a pagar 351.000 euros por la muerte de un bebé durante el parto en Badajoz
- La nueva rotonda en el puente Real ya cuenta con la aprobación definitiva del Ayuntamiento de Badajoz
- Mayores de Badajoz realizarán un viaje en autobús este jueves para evocar el pasado
- El pleno de Badajoz reprueba a Ricardo Cabezas al conocerse que irá a juicio por el caso David Sánchez