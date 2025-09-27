Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alcaraz se pone serio en Tokio

El murciano consigue el pase a los cuartos de final del ATP 500 de Tokio en un partido nada cómodo contra el belga Zizou Bergs

Alguer Tulleuda Bonifacio

Carlos Alcaraz consiguió su billete a cuartos de final del ATP 500 de Tokio tras vencer en dos sets (6-4, 6-3) a Zizou Bergs. Sin ser el partido más brillante del murciano, Carlos cumple con su objetivo y avanza de ronda en el torneo, donde ya espera el estadounidense Brandon Nakashima.

Un partido nada cómodo

Ya desde el principio se notó que Alcaraz no estaba tan cómodo en pista como en otras ocasiones. Errores no forzados, menos movilidad que de costumbre... su segundo juego al servicio fue roto por un Bergs que empezaba a avisar de sus intenciones desde bien pronto. La respuesta del murciano, sin embargo, fue letal; devolvió la rotura a las primeras de cambio para devolver la normalidad al marcador del primer set con 2-2.

Y llegó el segundo break con el 4-2 que parecía asegurar una primera manga cómoda para Alcaraz. El murciano se puso 5-3 con servicio por delante, pero el belga encontró las costuras de un Carlos que no parecía nada seguro a su servicio. Y como sucediese al principio de la primera manga, el número uno devolvió la rotura acto seguido para sellar un primer set accidentado (6-4).

La segunda manga parecía augurar un paseo para Alcaraz que finalmente se terminó complicando por momentos. El murciano conseguía el break temprano con 1-0, pero volvía a ceder su servicio con 3-1 que apuntaba a igualar todo de nuevo. Pero en este partido donde las roturas vienen una seguida de otra, Alcaraz se llevó el break para ponerse 4-2 a las puertas de la victoria final.

Carlos solamente tuvo que esperar a que llegaran sus dos turnos de saque para cerrar la segunda manga y el partido. Y los aprovechó. Selló su victoria con el 6-3 en un segundo set disputado como el primero, pero con el mismo resultado exitoso para el murciano.

Superada la barrera de Zizou Bergs en octavos de final, Carlos Alcaraz reta al estadounidense Brandon Nakashima, número 33 del mundo, por un billete a las semifinales del ATP 500 de Tokio. El murciano parece recuperado de sus dolencias físicas del debut contra el argentino Sebastián Báez, aunque el número uno quiere ir poco a poco para tomar el pulso a un torneo que empieza a ver de cara.

