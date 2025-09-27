Asano da vida al Mallorca a costa del Alavés

El RCD Mallorca logró su primera victoria de la temporada ante el Deportivo Alavés (1-0) en un partido muy poco vistoso de los dos equipos, donde la buena puntería de Takuma Asano sirvió para dejar los tres puntos en la isla.

El duelo era asumido como una final prematura y anticipada para el Mallorca, y los nervios de sus futbolistas fueron una muestra muy significativa de la importancia que tenía el duelo.

Le costó arrancar delante de su afición al cuadro balear ante un Alavés sólido, que aprovechó las internadas de Rebbach por el costado izquierdo para hacerle daño a Pablo Maffeo, quien tuvo problemas para contenerle durante todo el encuentro.

Los de Coudet, cómodos sin llevar la iniciativa, tampoco estuvieron especialmente finos en transiciones más allá de las apariciones del extremo argelino y parecían conformarse con el empate, a la espera de cazar en algún error defensivo de los insulares.

Sin embargo, fue el propio Mallorca quien aprovechó el despiste de la zaga babazorra a la media hora para coger una bombona de oxígeno en forma de gol. Una triangulación entre Muriqi, Domenech y Asano ante la pasividad de Pacheco y Tenaglia permitió al nipón estrenarse esta temporada y poner por primera vez al cuadro de Arrasate por delante en el electrónico este curso.

El tanto no cambió el transcurso del encuentro, aunque los mallorquinistas se soltaron algo más a la hora de presionar, sin perder la cabeza debido a la preocupante situación en la clasificación.

Al técnico argentino no le gustaba lo que estaba viendo, y decidió dar entrada a Mariano y Toni Martínez para castigar a Raíllo y Valjent, que mostraron un nivel más alto para el beneficio de la parroquia bermellona.

Los problemas para el Mallorca llegaron con el paso de los minutos y la carga física de jugadores como Asano, que debió ser sustituido pasada la hora de juego, y Morlanes, quien acusó durante bastantes minutos molestias en el cuádriceps y finalmente salió por Javi Llabrés, que no jugaba en Son Moix desde mayo de 2024.

Incluso pudo aumentar la renta el conjunto local a la salida de un córner, donde Mateu Jaume aprovechó el rebote para lanzar un misil dentro del área que despejó la defensa vitoriana en última instancia.

Los minutos finales fueron de mucha inteligencia por parte de los de Arrasate, que se dedicaron a restarle tiempo al electrónico para no correr riesgos de que los tres puntos se escaparan en una jugada aislada.

De esta manera, el Mallorca coge aire tras un inicio complicado y suma su primer triunfo para ponerse con cinco puntos, mientras que el Alavés se queda en mitad de tabla con ocho puntos y solo un empate en las tres últimas jornadas.