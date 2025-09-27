El Coria buscará una reacción ante el Colonia Moscardó

El Coria afronta este domingo una cita clave para recuperar sensaciones tras una semana complicada. La eliminación en la Copa Federación a manos del Toledo y la derrota en Cuenca frente al Conquense dejaron un poso amargo en el vestuario celeste. Ahora, el equipo de Rai Rosa tiene la ocasión de resarcirse en su feudo, La Isla, donde hasta el momento ha mostrado su mejor versión de la temporada. La cita está fijada para las 18:00 horas, correspondiente a la cuarta jornada del campeonato en Segunda Federación.

El duelo llega con novedades obligadas en el once inicial. Por primera vez en lo que va de curso, Rai se ve forzado a modificar su esquema a consecuencia de las expulsiones de Jacobo y Bautista en el choque del pasado domingo en Cuenca. La circunstancia abre la puerta a futbolistas como Benji o Javi Tapia, que parten con muchas opciones de ocupar un puesto de inicio frente al conjunto madrileño.

El técnico celeste terminó contrariado tras la eliminación copera en Toledo, donde se mostró especialmente crítico con el rendimiento colectivo. Esa decepción se ha traducido en una semana de trabajo intensa, con el objetivo de cambiar la dinámica y, sobre todo, de encontrar un equilibrio entre el rendimiento como local y las prestaciones lejos de La Isla.

El Colonia Moscardó, rival de turno, no llega exento de focos mediáticos. Bajo la dirección de Javi Poves, presidente y entrenador, el conjunto rojiblanco ha acaparado titulares más por las declaraciones polémicas de su máximo responsable que por sus resultados deportivos. Aun así, la plantilla madrileña se ha mostrado competitiva y ya el pasado curso dejó claro que no es un adversario sencillo.

En Coria se guarda buen recuerdo de la última visita del Moscardó, cuando Poves alabó públicamente el trato recibido.

El Coria sabe que no puede dejar escapar puntos en casa si quiere asentarse en la zona tranquila de la clasificación y aspirar a cotas más altas con el paso de las jornadas. La Isla volverá a ser ese fortín donde la afición empuja con fuerza y donde los jugadores se sienten arropados. Tras el tropiezo de la semana pasada, el partido es una oportunidad para la reacción.