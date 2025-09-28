Fútbol
El Betis hace valer un gran primer tiempo ante el Osasuna
Una victoria gracias a los tantos anotados por el marroquí Ez Abde y el colombiano Cucho Hernández
EFE
El Betis derrotó este domingo claramente a Osasuna por 2-0 en choque correspondiente a la séptima jornada de LaLiga EA Sports gracias a los tantos anotados en una gran primera mitad por el marroquí Ez Abde y el colombiano Cucho Hernández.
Poco que contar en unos primeros en los que ambos conjuntos buscaron el arco rival en las acciones a pelota parada. Sin acierto, igual que el remate de Antony en el minuto 11, acción que el brasileño repetía con el mismo resultado en el 14.
En el 19, un error de Catena permitía que Pablo Fornals robara un balón que no desaprovechaba Abde para perforar a Sergio Herrera y subir al marcador el 1-0. Un fallo penalizado con el primero de la noche para los de Pellegrini.
En el 27, Cucho Hernández rozaba desde la frontal del área el 2-0. Eran los peores minutos de Osasuna, incapaz de superar el golpe del 1-0 tras una desaplicación muy evitable. Un segundo tanto bético que Sergio Herrera evitaba tras un envenenado disparo de Abde.
En el 38, el colombiano Cucho Hernández hacía justicia al desarrollo del choque. Un 2-0 al filo del descanso que sonaba a definitivo, sobre todo tras la ocasión de gol de Budimir, que acababa fuera de los tres palos de Pau López.
En la segunda mitad, con doble cambio de salida en el bando rojillo, Budimir firmaba la ocasión más clara de la tropa de Lisci en el 46. Sin consecuencias para el marcador, pese al buen remate del croata. Tampoco las tuvo un disparo de Víctor Muñoz en el 48. Las variaciones parecían sentar bien a los visitantes.
Aitor Ruibal, que se había perdido los últimos cuatro partidos de su equipo, era la respuesta del Real Betis a la mejoría de Osasuna en la segunda mitad. Cambio que parecía frenar la mejoría de Osasuna.
En los últimos minutos, los visitantes siguieron buscaron el gol que les metiera en el partido. Un tanto que no llegaría para evitar al final de los 90 minutos el triunfo del Real Betis gracias a una primorosa primera mitad.
