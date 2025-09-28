Marc Márquez: "Ya me siento en paz conmigo mismo"

Ha sido un mar de lágrimas. Es la traducción de, como poco, cinco años de travesía, de sufrimiento, de dolor, de superación así que, si me lo permiten y sé que me lo permitirán, paso a contarles lo que me contó Marc Márquez Alentà, el nuevo nueve veces campeón del mundo de motociclismo. Disfruten, con ustedes, el auténtico ser superior del motociclismo mundial.

“Cuando he cruzado la meta, mi primer pensamiento ha sido: ya estoy en paz conmigo mismo. La segunda reflexión ha sido: ¡Uf!, ¡he ganado al otro Marc!, porque ha sido una durísima lucha de un Marc contra otro Marc durante todos estos años. Un Marc quería una cosa y el otro Marc, la distinta. Y, al final, he seguido el instinto de mi gente, de mi entorno, familia, equipo, amigos que, al final, me dijeron aquello que más quería escuchar: hagas lo que hagas seguiremos a tu lado, siempre”.

“¿Si le dedico este título a alguien?, ¡uf!, imposible, son tantos, tantos, que no tiene sentido citarlos, o sí, pero me olvidaría un montón de nombres y prefiero no iniciar las nominaciones, pero sí diré una cosa: ha sido muy hermoso, mucho, cerrar este círculo con toda mi gente, precisamente, en Japón, donde logré para ellos el último título de constructores, donde, realmente, tomé la decisión de dejarlos, bueno, ellos me ayudaron a hacerlo y, mira, entre todos hemos cerrado el círculo en el podio, con Ducati, con Honda, a la que ha traído de la mano el bueno de Joan (Mir) y puede, sí, que esa sea una nueva prueba de que el destino estaba con nosotros”.

"Era un lucha entre un Marc y otro; uno quería una cosa y el otro, la contraria, pero, al final, todo ha salido redondo, por eso, una vez logrado los objetivos, me siento liberado" Marc Márquez — Piloto del Lenovo Ducati y ya nueve veces campeón del mundo

“He de reconocer que he sentido, por vez primera en mi vida, más presión que nunca antes. En muchos momentos, he perdido la concentración porque, cuando pensaba en todo lo que podía conseguir, se me iba la cabeza donde no debía. Es más, ha habido un momento, lo voy a contar ¡que caray! ¡somos humanos!, cuando sonaba el himno japonés en la parrilla, que he mirado a Fermín (Aldeguer) y le he dicho ‘joder, Fermín, me estoy cagando’. Repito, he estado mucho más nervioso que, en 2013, cuando iba a ser el más joven de todos en ganar el título grande”.

“Esto ha terminado como ha terminado, es decir, conquistando un nuevo título, pero me gustaría recordar que, cuando tomé todas las decisiones que tomé (dejar Honda, fichar por Gresini, correr con una moto vieja…), no fue para ganar otro título, que va, que va, el objetivo era demostrarme a mí mismo, ni siquiera a los demás, de que aún servía para esto, pretendía seguir disfrutando de mi pasión, las motos, las carreras, pero ganando”.

"Cuando estás en el suelo, cualquiera puede levantarte; cuando estás debajo del suelo, te hacen faltan más manos para salir de ahí y yo he tenido un montón de ellas, por eso he salido a flote".

“He oído que muchos dicen que empieza un nuevo reinado de Marc Márquez y, la verdad, tampoco esa es la pretensión. Me explicaré. El deporte cambia mucho, demasiado. Alguien hubiese apostado, el pasado año, a que Àlex sería mi único rival a falta de seis grandes premios ¡ni hablar! ¿Hubieses dicho, hace tres carreras, que ‘Pecco’ lograría el doblete en Motegi?, no, pues ya ves…todo cambia, voy a disfrutar el momento, voy a pasármelo bien en los últimos cinco fines de semana que quedan y, ya lo aviso, no pienso hacerme daño, no pienso en liarla, no, ya no es como antes, debo empezar a preparar el 2026, en el que arrancaremos con las mismas ganas”.

“Y dejarme que acabe con un detalle, que para mí tiene mucho valor y que ¡ojalá! también lo tenga para vosotros y es que a un deportista también le ayuda tener una vida personal estable y sabéis que estoy muy enamorado, mi familia es maravillosas y mi entorno de amigos y equipo es fantástico. Cuando estas en el suelo, cualquiera puede levantarte; cuando estás debajo del suelo, te hacen faltan más manos para salir de ahí y yo he tenido un montón de ellas, por eso he salido a flote”.

Suscríbete para seguir leyendo