Motociclismo
Marc Márquez vuelve al trono mundial de MotoGP
Redacción
Marc Márquez vuelve a ser campeón del mundo de MotoGP seis años después. El piloto catalán ha acabado segundo el Gran Premio de Japón, solo por detrás de Pecco Bagnaia, lo que le ha bastado para lograr su noveno título mundial de motociclismo.
El campeón de Cervera supera así un viacrucis que se inició con su lesión en Jerez en 2020 e iguala al italiano Valentino Rossi como piloto con más títulos de la máxima categoría (siete). Solo Giacomo Agostini ha logrado más a lo largo de la historia (ocho).
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La Policía Nacional investiga la muerte de una joven de 29 años en el incendio de un piso en Badajoz
- La nueva rotonda en el puente Real ya cuenta con la aprobación definitiva del Ayuntamiento de Badajoz
- El chip ha sido clave: identificado el dueño del caballo que provocó un accidente mortal en la carretera de Olivenza (Badajoz)
- El juez decreta el secreto de las actuaciones en el caso de la joven hallada muerta en el incendio de un piso en Badajoz
- Investigan como una muerte violenta el caso de la joven de 29 años fallecida en Badajoz
- La feria de Elvas se llena de público de Badajoz: la loza más cara, pero mejores ventas
- El pleno de Badajoz reprueba a Ricardo Cabezas al conocerse que irá a juicio por el caso David Sánchez
- Almossassa arranca con 111 puestos y un recorrido que se adentra en la Alcazaba