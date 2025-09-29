Torneo de Tokio: Alcaraz - Ruud, en directo

Carlos Alcaraz se mide en el ATP 500 de Tokio al noruego Casper Ruud en la novena semifinal consecutiva del tenista murciano este año, después de que pasara el rodillo ante el estadounidense Brandon Nakashima, al que batió sin contemplaciones, por 6-2 y 6-4.

El partido es un tránsito hacia un nuevo éxito, que sería el octavo del año de Alcaraz, en pleno pulso con el italiano Jannik Sinner por acabar la temporada en la cima de la clasificación mundial.

Alcaraz agiganta sus cifras y sus sensaciones. La victoria contra Nakashima, con el que solo había coincidido en las Finales Next Gen de hace dos años, le lleva a los 65 partidos ganados en un solo curso, de manera que iguala su mejor registro, el obtenido en el total del 2023.

El murciano, el tenista que más encuentros ha vencido en lo que va de curso, ya tiene en la mano la semifinal 43 de su carrera. Está a un paso de su cuarta final del tirón, si supera el lunes al noruego Casper Ruud, su adversario en el penúltimo escalón de Tokio.