Un Extremadura de récord

Cuatro victorias en los cuatro primeros partidos. De récord. Ningún equipo extremeño había logrado este inicio de liga en Segunda Federación hasta que ha llegado el Extremadura, que tras tres ascensos seguidos y estas cuatro victorias se ha disparado en ilusión.

Hay muchos ingredientes en esta fórmula exitosa que ha preparado el Extremadura, pero la solidaridad en el grupo está siendo uno de los determinantes. Ante el Águilas, el Extremadura volvió a remontar un partido por segunda vez. «Sabíamos que era un partido muy difícil, ante un rival que no había perdido aún y con un fútbol directo que te obligaba a estar muy concentrado. Hemos entrado mal, nos pusimos por detrás, pero el equipo supo sobreponerse, sufrir cuando tocaba y demostrar ambición para ir a por el triunfo”, señaló Cisqui su entrenador.

Al Extremadura no le nubla el liderato: «Los datos y la clasificación ahora mismo no sirven de nada, lo que importa son los tres puntos de cada jornada. La Segunda Federación es muy igualada, cualquier semana que te despistes puedes caer varios puestos. Por eso insisto en que hay que trabajar día a día, corregir errores y pensar siempre en el siguiente partido», puntualizaba el técnico azulgrana, feliz por el grupo que se está creando en el vestuario. Las malas noticias son las lesiones de Carlos Cordero y Barrero, ambas por roturas musculares.