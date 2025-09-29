Kairat, el rival del Real Madrid: a las puertas de Asia y con un presidente oscuro

El Real Madrid añade una nueva muesca a su extensa historia en la Copa de Europa con el viaje más lejano que ha emprendido para afrontar su partido en la lejana ciudad de Almaty, en Kazajistán. Los blancos han recorrido 6.400 kilómetros de distancia para medirse al Kairat, su segundo rival en la liguilla de Champions de esta temporada, después de arrancar ganando al Olympique de Marsella con dos goles de penalti de Kylian Mbappé.

A 350 kilómetros de China

Almaty está apenas a 350 kilómetros de la frontera con China y casi a la mitad de distancia de Pekín que de Madrid. Algo que va a condicionar mucho el desempeño del equipo kazajo en la competición, porque cuando termine su participación en la liguilla se estima que habrá recorrido los suficientes kilómetros como para haber dado la vuelta al mundo. Almaty es una ciudad que ronda los dos millones de habitantes y que está a 850 metros de altitud. Pese a estar rodeado de montañas, es una ciudad con un alto índice de contaminación por el tráfico de sus populosas calles. Antigua capital del país, Almaty pasa por ser una ciudad con amplias zonas verdes, con un distrito financiero con mucho peso en la economía del país y con un sector hostelero emergente que cada vez recibe más turismo.

El club kazajo fue fundado en 1954, cuando Kazajistán era todavía territorio de la Unión Soviética, bajo el nombre de Lokomotiv Alma-Ata. Entre sus éxitos pretéritos aparecen un par de títulos en la segunda división de la URSS y su permanencia en la llamada Soviet Top Liga. El llamado 'equipo del pueblo' como se hace llamar, pasó problemas financieros al inicio del presente siglo, sobre todo después de que su patrocinador principal del club, Kazakhstan Temir Zholy, la Empresa Nacional de Ferrocarriles, retirase su apoyo al concluir la temporada 2006. Y eso provocó que en 2009 se declarase en banca rota descendiendo de categoría. Problemas que se solucionaron cuando la empresa de suministro de gas KazRosGas se hizo con el 70% de la propiedad del club en 2012.

Un presidente oscuro

El presidente del club es una figura enigmática: Qairat Sovetaiuly Boranbaev. Este empresario kazajo es el actual presidente del Comité Paralímpico Nacional de Kazajstán y presidente del consejo de supervisión del Kairat. Con una fortuna personal de 590 millones de dólares, Boranbayev se convirtió hace una década en franquiciado de McDonald's para Kazajstán, Bielorrusia y algunas regiones de Rusia. Su hija mayor, Alima, está casada con Aisultan, nieto del primer presidente de Kazajistán, Nursultán Nazarbayev.

El 17 de marzo de 2022, Boranbayev fue arrestado y acusado de malversación de fondos públicos. La investigación era parte de la campaña liderada por el actual presidente del país, Kassym-Jomart Tokayev, que apartó del poder al clan Nazarbayev en una pugna que generó unos disturbios que dejaron 238 muertos. Boranbayev fue condenado a seis años de prisión por desviar 32 millones de dólares comprando gas ruso a un precio manipulado, teniendo además que devolver al Estado millones de dólares, un campo petrolero, centros comerciales y hasta un hotel de cuatro estrellas. Boranbaevn es una cara conocida también en el mundo del fútbol porque en 2017 se convirtió en vicepresidente del Comité de Juego Limpio y Responsabilidad Social de la UEFA.

El kazajo Kairat Boranbáyev, presidente del Kairat, próximo rival del Real Madrid en la Liga de Campeones / EFE

En estos últimos años el club ha ido creciendo y se convirtió en destino recurrente para jugadores brasileños que utilizaban Kazajistán como puente para dar el salto a Europa. Hoy su plantilla cuenta con tres portugueses semidesconocidos, brasileños sin mucho nombre, un par de georgianos, dos israelís de pasaporte alemán, otro par de bielorrusos... Pero su núcleo duro son futbolistas jóvenes kazajos con cierta proyección, destacando la figura de Dastan Satpaev, jugador que se marchará al Chelsea al terminar la presente temporada.

El Kairat ocupa actualmente el liderato de la Liga kazaja después de derrotar en la última jornada al Zhenis (3-1) en su estadio. Es primero en la clasificación con dos puntos de ventaja sobre el Astana, a falta de tres jornadas para el final del campeonato. Y todo apunta a que el título podría decidirse en la última jornada de Liga en un duelo que se librará entre el Kairat y el Astana en el estadio en el que jugará este martes el Real Madrid, en Almaty.

Equipo correoso y solidario en defensa, su punto fuerte es el balón parado. Algo que debe inquietar a un Real Madrid que viene de encajar goles ante el Atlético desde la estrategia con los tantos de cabeza de Le Normand y Sorloth, además del gol de falta directa de Julián Álvarez. Además de Satpaev, también aparece entre sus jóvenes talentos el portero Sherkhan Kalmurza, kazajo de 18 años, que en Lisboa paró un penalti en la derrota ante el Sporting (4-1). Entre los jugadores que han destacado con su camiseta aparece el exdelantero ruso Andrei Arshavin, quien llegó a jugar en el Arsenal inglés.

