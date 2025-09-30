Faustino Oro, el prodigio del ajedrez: 'Chessi' está a dos normas de hacer historia con 11 años

El niño prodigio del ajedrez mundial, el argentino Faustino Oro, de 11 años, ha logrado completar su primera norma de gran maestro al conquistar en Madrid el torneo 'Prodigios y Leyendas'. Oro, que aparecía preclasificado en sexto lugar, se proclamó campeón del torneo sin perder ninguna partida y con un punto y medio de ventaja (7,5) por delante de Gran Maestro peruano Julio Granda, y del GM hispano-argentino Alan Pichot, que sumaron seis puntos. Esta actuación sobresaliente de Faustino le hacen ganar 33 puntos ELO, lo que combinado a los 12 puntos que obtuvo en Fujairah, harán que su rating FIDE en octubre ascienda por encima de los 2500 hasta los 2509, convirtiéndose en el jugador más joven de la historia en lograr esta gesta.

A dos normas de ser GM

Faustino ya había asegurado su primera norma de Gran Maestro antes de acabar el torneo, lo que le convertía en el segundo más joven de la historia en lograrlo tras el actual campeón del mundo GM Gukesh Dommaraju. Ahora tiene cuatro meses para conquistar las otras dos normas restantes y así poder batir el récord de precocidad que estableció en 2021 Abhimanyu Mishra, como el más joven de la historia en conseguir el título de Gran Maestro. Los requisitos para obtener el título de gran maestro son conseguir tres normas (una norma implica un rendimiento notable en un torneo oficial, al ritmo de juego clásico), y alcanzar los 2500 puntos de ranking. Por lo que ya ha conseguido la norma de la actuación notable en un torneo y ha atravesado el umbral de los puntos Elo.

Nacido en Buenos Aires el 14 de octubre de 2013, Faustino comenzó a jugar al ajedrez durante la pandemia de COVID-19. Nieto de un maestro argentino de ajedrez, Luis Oro, inició la práctica de forma autodidacta junto a su padre para luego ponerse en manos de varios maestros y profesores de forma telemática. Oro ha liderado las clasificaciones mundiales de ajedrez en categorías sub-8, sub-10, sub-11 y sub-12, convirtiéndose en abril de 2023 en el Maestro FIDE más joven de la historia.

En marzo de 2024 derrotó a Magnus Carlsen y a Hikaru Nakamura, número uno y tres mundial respectivamente en partidas a ritmo 'bala' durante el torneo Bullet Brawl 2024. 'Fausti' quedó decimocuarto en la edición del 9 de marzo y decimotercero en la del 16 de marzo. Sus padres, Alejandro y Romina, decidieron sacrificar sus carreras y mudarse a Barcelona en busca de un trabajo para que Faustino pudiera estabilizarse en el panorama ajedrecístico en Europa, más recurrente que el argentino. Llegaron en la Navidad de 2023 y encadenaron un rosario de pisos de alquilar y Airbnb, hasta nueve, ante de estabilizarse en un apartamento en Badalona, en un barrio a caballo entre el puerto deportivo y el pabellón donde jugó el Dream Team en 1992. Su padre encontró trabajo en la Federación Catalana de Ajedrez y un mecenas anónimo asumió el pago de las clases del chico.

Hoy cuenta con cuatro entrenadores y dedica alrededor de 55 horas al ajedrez semanalmente. Muchos le comenzaron llamando el 'Messi del ajedrez', pero el apodo que parece haber cuajado mejor es el que le puso el campeonísimo Gary Kasparov, que en sus redes le bautizó como 'Chessi', jugando con el nombre del astro argentino del fútbol y la traducción en inglés de ajedrez. Hincha de Vélez Sarsfield, sigue con su padre todos los partidos de los de la V a través de la televisión desde Badalona. Los padres priorizan protegerle de la exposición mediática y no concede entrevistas, aunque sí hay testimonios de él a la conclusión de alguna partida o en la entrega de premios de un torneo.

Freno a la exposición mediática

Ese celo que guarda su familia está justificado porque también ha habido una oleada de críticas hacia Faustino y su familia que les culpaban de utilizar al niño y cuestionaban que su capacidad tenía un respaldo informático, corriente entre la que había figuras de primer nivel del ajedrez que desconfiaban como los rusos Ian Nepomniachtchi y Vladimir Kramnik. Dudas que han quedado disipadas con el desempeño del chico sobre el tablero. Ha jugado en las filas del Club Magic Extremadura y cuenta con 23.000 seguidores en su cuenta de Instagram.

'Fausti', del que sus rivales destacan su "sangre fría", "versatilidad", "conocimiento", "inteligencia" o "precisión quirúrgica", dejó claro cuál es su objetivo en el mundo del ajedrez: "Mi sueño es ser campeón mundial y dedicarme a esto, pero siempre voy paso por paso. Lo más importante para mí es divertirme, porque si no te diviertes no tiene mucho sentido jugar al ajedrez". Algo en lo que insiste el argentino Jorge Rosito, quizás el entrenador que mejor le conoce. "No tenemos que tener prisa con Faustino porque va a llegar. El asunto no es saber cuándo va a llegar, si no hasta dónde va a hacerlo. Y debemos disfrutarlo en ese camino y hacer que él lo disfrute". El chico lo está disfrutando, al tiempo que quema récords de precocidad con una facilidad inusual. Y ya nadie duda de su capacidad porque ha dejado de ser un proyecto de gran jugador para convertirse en un rival durísimo en el tablero.

