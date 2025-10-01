Una ‘Liga EBA’ cada vez más extremeña y con favorito pacense

No hay que remontarse demasiado tiempo (temporada 2018-19) para descubrir solo había un equipo extremeño en la Liga EBA, ahora denominada Tercera FEB sin que llegue a cuajar. Era el Torta del Casar en su condición de filial del Cáceres Patrimonio. Desde entonces se ha ido produciendo un paulatino boom hasta la abundancia actual: este fin de semana serán seis los clubs en liza, una cifra hasta hace nada inimaginable.

Primero fue el Sagrado, después los equipos de Badajoz -el BCB y la CBA- y el Moraleja y finalmente el San Antonio -como sustituto del papel que tenía el Torta- y, este verano, el Bosco Mérida. El mapa baloncestístico de la comunidad se va poblando a este nivel semiprofesional, aunque todavía quedan por cubrir lugares tan importantes como Plasencia -estuvo cerca de lograrlo en la última apertura de inscripciones-, Tierra deBarros y La Serena/Vegas Altas.

Distintas perspectivas

Por lo que parece, es una competición que se ajusta bastante bien a las posibilidades económicas de quienes se apuntan a ella, que mezclan jugadores foráneos con algunos productos de la cantera nacional y extremeña.

Obviamente, las perspectivas y los objetivos son distintos según los casos, llevándose la mayor parte del brillo un Vítaly LaMar BCBadajoz que aspira de forma clara al ascenso a Segunda FEB. Amparado en una potente masa social, ha vuelto a configurar una plantilla potente, reteniendo además a la promesa regional Pablo Osés. La decepción de la pasada temporada ha quedado atrás y su victoria en la Copa de Extremadura ha sido un aviso.

En un escalón inferior están, a priori, los demás. Aspira a rondar los puestos de cabeza el Lithium Iberia Sagrado Cáceres, cuya novedad más mediática es la presencia de un entrenador de 23 años, Juanpi Márquez, en el banquillo. Un récord en esta categoría.

También jugará en la capital cacereña el San Antonio, al que ha llegado Dani Lara desde el propio Sagrado y que intentará beneficiarse de sus vasos comunicantes con el Cáceres Patrimonio.

Nuevo en la plaza es el Bosco Mérida, que intenta relanzar el baloncesto en la capital autonómica tras un gran año en Primera Nacional e incorporaciones que han dejado buena impresión en la Copa. Similares coordenadas maneja el Hache Publicidad Moraleja, proyecto de gran mérito con ‘Nino’ Méndez pendiente de todo.

Por último, el CBA Spain pacense, más centrado en la formación de jugadores, tratará de evitar su tercer descenso seguido: los dos anteriores fueron subsanados por los ascensos de su filial.