Fútbol. Tercera Federación
Richi Tapia pierde a Cidoncha tras ser operado de apendicitis
El central del Villanovense estará un tiempo alejado de los terrenos de juego y se perderá los próximos encuentros, entre ellos previsiblemente el del derbi ante el Don Benito.
Samuel Sánchez
El Villanovense ha empezado la temporada como un tiro, quizás incluso por encima de las expectativas iniciales. Y es que el equipo de Richi Tapia es líder de la Tercera Federación tras la disputa de las primeras cuatro jornadas de liga con un bagaje de tres victorias y un empate, éste último el pasado domingo ante el Azuaga.
Sin embargo, el técnico ha sumado un importante contratiempo de cara a los próximos compromisos ligueros más inmediatos. En concreto, se trata de la baja de Pablo Cidoncha, central, después de que los servicios médicos le hayan tenido que intervenir por una apendicitis. Así lo ha informado el propio club serón a través de un comunicado, en el que no precisa tiempo aproximado de baja del jugador.
Lo que sí parece claro es que en los próximos encuentros el central, hasta ahora titularísimo con Richi Tapia, no podrá estar. Esto es, no jugará este domingo en casa ante el Santa Amalia y tampoco lo hará en el derbi frente al Don Benito, que se disputará el próximo 13 de octubre en el Vicente Sanz a las cinco de la tarde.
De esta forma, el técnico tendrá que recurrir a otras opciones para el eje de la zaga toda vez que la pareja de Unai Sevillano y el propio Cidoncha venían mostrándose como una pareja de garantías en este arranque de liga.
