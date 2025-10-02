Juanmi Callejón: «El vestuario es una familia y eso se nota»

El Extremadura vive un inicio de temporada inmejorable en el grupo IV de Segunda Federación. El equipo azulgrana sumó en Águilas (1-2) su cuarta victoria consecutiva, consolidándose en lo más alto de la tabla con pleno de triunfos en septiembre. Uno de los protagonistas de este arranque es Juanmi Callejón, que acumula tres goles en cuatro partidos, dos de ellos a balón parado, y que ha sido reconocido entre los jugadores más destacados del mes en la categoría. «El trabajo de la plantilla es tremendo. Somos una familia, y eso se nota dentro del campo», admite.

Sobre su acierto a balón parado, explicó que atraviesa un gran momento: «Las faltas están entrando. Y hay que aprovechar estos momentos».

El próximo domingo, a las 12.00 horas en el Francisco de la Hera, el Extremadura pondrá a prueba su gran estado de forma frente al UCAM Murcia. El guardameta universitario, Ackermann, reconoció que «el Extremadura es el rival a batir, pero afrontamos este encuentro con el objetivo de sacar los tres puntos, buscando el juego que nosotros queremos hacer».