Márquez: "¿Próximo objetivo?, sobre todo no hacerse daño"

Misión cumplida y bien cumplida. No, muy bien cumplida, como un héroe si pensamos en tantos años de sufrimiento como ha tenido que soportar y superar el piloto catalán Marc Márquez Alentà (Ducati), de 32 años y que, en Jerez-2020, se fracturó el húmero derecho, lesión que precisó de cuatro operaciones y años y años de sacrificio y recuperación. Por eso, ahora, cuando la misión ya se ha cumplido y el mundo entero ha reconocido al joven de Cervera (Lleida) como uno de los grandes deportistas del mundo y, por descontado, como uno de las más sorprendentes y elogiosos regreso, Márquez pide calma, balón al suelo y no precipitarse.

"Antes, en cuanto me soltaban la correa, en cuando había conseguido el objetivo grande, el título, empezaban a pasarme cosas extrañas, perdía la concentración, no estaba en lo que tenía que estar, venían las caídas y me hacia daño", comentó Márquez nada más llegar a Mandalika ante el micrófono de Izaskun Ruiz, de DAZN. "Y esto va a cambiar, no puede ser que pierda la concentración tan facilmente y, desde luego, este Márquez no es el de antes, así que voy a estar muy atento a competir, sí, pero siendo consciente de que el gran objetivo ya está conquistado y los retos ya vendrán más adelante".

Calma, mucha calma

Pero, claro, cuando se le plantea que acaba de llegar a uno de los dos circuitos que áun le quedan por ganar (Mandalika, en Indonesia y Portimao, en Portugal, penúltimo GP de la temporada), Marc escobza su tradicional sonrisa y añade: "No, no, no solo no he ganado sino que ni siquiera he terminado una carrerá. Sí es un gran reto pero, repito, no pienso tomar riesgos innecesarios. Saldremos a competir, saldremos a conseguir, si se puede, un podio, pero nada de hacer locuras ni tonterias. El objetivo es no lesionarse, tomar los riesgos justos, probar cosas si se pueden probar, acabar la temporada lo mejor posible, cargar pilas en invierno y volver a la carga, por cierto, con cero puntos todos, en el inicio de la próxima temporada".

"No he podido ni querido ver videos de la carrera de Motegi, ni de la fiesta de celebración, no quiero volver a emocionarme tanto como me emocioné el domingo, esperaré llegar a casa para disfrutar de todo" Marc Márquez — Piloto del Lenovo Ducati y nueve veces campeón del mundo

Márquez, que reconoció que la fiesta de Motegi fue larga y la resaca también, contó que, de momento, no se atreve a ver videos de todo lo ocurrido en Japón "porque no quiero volver a emocionarme tanto como el domingo, así que esperaré a llegar a casa y verlos tranquilamente sentado en el sofá". E insistió en que "ahora debo mentalizarme en que la bajada de adrenalina, que debe producirse, claro, después de haber conquistado el título, no me afecte en la pista, no provoque errores tontos sin buscarlos. Repito, debo acabar el año serenamente, compitiendo, pero sin locuras, voy a tratar de disfrutar de los cinco fines de semana que quedan".

Suscríbete para seguir leyendo