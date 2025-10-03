Dónde ver el GP de Singapur de Fórmula 1

El neerlandés Max Verstappen llega a Singapur después de haber mostrado todo su talento en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde se impuso con claridad en el circuito urbano de Bakú. El piloto de Red Bull, que partía desde la 'pole', sumó su victoria número 67 en la Fórmula 1 y la cuarta del año, segunda consecutiva tras su triunfo en Monza, consolidándose como el gran animador del campeonato frente al líder del Mundial, Oscar Piastriy su compañero de equipo Lando Norris.

El español Carlos Sainz, por su parte, quiere mantener este fin de semana el dulce sabor que le dejó su primer podio con Williams EN Bakú. El piloto madrileño fue elegido 'Piloto del Día' tras una actuación impecable, que le permitió resarcirse de una racha de seis carreras sin sumar puntos y acercarse a posiciones más competitivas en la clasificación del Mundial.

McLaren, en cambio, se presenta en Marina Bay con ganas de pasar página después de vivir un Gran Premio complicado: Piastri abandonó en la primera vuelta y Lando Norris solo pudo ser séptimo, lo que impidió a la escudería sellar matemáticamente el Mundial de Constructores. Aun así, el australiano mantiene el liderato con 25 puntos de ventaja sobre el británico, mientras Verstappen recorta distancia y se sitúa a 69 puntos del australiano, dejando la lucha por el título aún abierta.

[Consulta la clasificación del Mundial de Fórmula 1]

El piloto mexicano Sergio Pérez, en acción durante la segunda sesión de entrenamientos en el GP de Singapur 2024. / TOM WHITE / EFE

Con la misma intención de olvidar lo sucedido en Bakú aterriza Fernando Alonso, que recibió una penalización de cinco segundos por irregularidades en la salida y cruzó la meta sin sumar ningún punto. Sin embargo, las características del trazado nocturno de Marina Bay son más favorables al Aston Martin del piloto asturiano, que está viviendo un año complicado donde la fortuna le está dando la espalda.

El GP de Singapur, al igual que el de Azerbaiyán, no dejará espacio al error, pues sus muros pegados a los pianos amenazan con acabar con cualquier esperanza a la más mínima imprecisión. En Marina Bay la acción tendrá lugar bajo los focos que alumbrarán una noche que requerirá una buena estrategia, una concentración implacable y una óptima gestión de los neumáticos si se pretende buscar un buen resultado.

¿Cómo ver en directo el GP de Singapur de Fórmula 1 2025?

Las carreras y todos los entrenamientos de este Gran Premio de Singapur, al igual que del resto de grandes premios del calendario, se podrán seguir a través de DAZN, plataforma que cuenta con los derechos audiovisuales del campeonato.

Además, como cada temporada, en nuestra web te contaremos todo lo que debes saber para seguir en directo este Gran Premio de Singapur, así como todas las carreras del Mundial de Fórmula 1 de esta temporada. A través de nuestro especial, nuestros lectores tienen acceso a la narración en vivo y en directo de cada cita. De esta forma, te lo ponemos muy fácil para que puedas seguir todas las pruebas del calendario y puedas conocer en detalle todo lo que ocurre en cada momento de las carreras y cómo marcha la clasificación de cada Gran Premio.

Además del seguimiento en directo de cada carrera del Mundial, en nuestro especial puedes encontrar todas las noticias sobre la actualidad del campeonato, así como galerías de imágenes de todos los Grandes Premios y de todos aquellos temas de interés que rodean el gran circo de las dos ruedas.

Fernando Alonso, en la primera sesión de libres en el GP de Singapur de 2024. / TOM WHITE / EFE

[Consulta el calendario de la temporada de F1]

Horarios del GP de Singapur de F1

Viernes

Entrenamientos libres 1 | 11:30

Entrenamientos libres 2 | 15:00

Sábado

Entrenamientos libres 3 | 11:30

Sesión de clasificación | 15:00

Domingo