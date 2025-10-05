El Jaraíz no pierde fuelle y el Puebla es la gran revelación

Cumplido el primer mes de competición en Tercera Federación ya se puede confirmar que cualquier predicción previa al inicio de la competición no se ha cumplido. Ninguno de los dos grandes favoritos, es decir, Don Benito y Badajoz, copan de manera alterna los primeros puestos de la clasificación y ni siquiera se están mostrando tremendamente fiables en sus respectivos encuentros. Sin ir más lejos, el cuadro calabazón ya se ha dejado puntos en dos de sus tres salidas hasta el momento y el cuadro pacense, tras el difícil comienzo de varias derrotas, ha logrado encadenar dos encuentros seguidos ganando.

Más allá de eso, lo que está claro es que el Villanovense de Richi Tapia, que sigue líder tras volver a la senda de la victoria este fin de semana en casa ante el Santa Amalia, tiene que ser tomado en cuenta como uno de esos equipos que pueden estar llamados a pelear por cotas más altas de las inicialmente previstas. Quién sabe. Lo que también es un hecho es que los serones llegan al derbi comarcal con el Don Benito del próximo lunes 13 de octubre con la moral por las nubes, mientras que los calabazones lo hacen con ciertas dudas de las que tendrán que desquitarse de un plumazo.

Villanovense 2-1 Santa malia

Interesante encuentro el que disputaron Villanovense y Santa Amalia en territorio serón y en el que los de Richi Tapia tuvieron que sudar de lo lindo para acabar sumando los tres puntos. Se adelantaron los locales mediada la segunda mitad con un gol de Piti, ex de equipos como el Valdivia, entre otros. Sin embargo, los de Carlos Pizarro lograban empatar el encuentro a falta de menos de diez minutos para el final. Jhojan, de penalti, hacía las tablas en el marcador, pero cuando el partido agonizaba volvió a aparecer Piti para dar los tres puntos a los suyos y mantener líder al Villanovense en lo más alto de la clasificación tras las primeras cinco jornadas. Los serones son líderes con 13 puntos y el Santa Amalia, en mitad de tabla, tiene siete.

Jaraíz 1-0 Gévora

Otro de los equipos que vuelve a sonreír es el Jaraíz, que tras dos jornadas sin conocer la victoria volvió a sumar de tres y lo hizo en casa ante el Gévora en una trabajada victoria. El conjunto verato logró doblegar a su rival gracias a un gol de Luismi Bueno al comienzo de la segunda mitad dejaba los tres puntos en casa. El Jaraíz es tercero con diez puntos y el Gévora es duodécimo con seis.

Cabeza Buey 1-1 Don Benito

Empate a uno entre Cabeza del Buey y Don Benito que no contenta a ninguno de los dos. A los caputbovenses porque vieron cómo se les escapaba la victoria en el último momento y a los rojiblancos porque vuelven a tropezar lejos del Vicente Sanz. Marcó Sako para los locales e Higor Rocha empató de penalti en el descuento en una acción discutida. Los de Fidel Caballero son decimoterceros con cuatro puntos y el Don Benito es segundo con diez.

Puebla de la Calzada 2-1 Calamonte

Victoria del Puebla de la Calzada por 2-1 ante el Calamonte que confirma al equipo de Pineda como gran revelación del inicio de campeonato. Valieron los goles de Abraham Pozo y Marcos Álvarez para los poblanchinos y de Soga para el conjunto calamonteño. El Puebla es quinto con diez puntos y el Calamonte está en descenso con sólo tres puntos.

Badajoz 3-1 Diocesano

Contundente victoria del Badajoz el pasado sábado por 3-1 ante el Diocesano para dar otro paso importante en sus aspiraciones clasificatorias. Los de Juan Marrero dominaron el encuentro ante el cuadro colegial gracias a los tantos de Álex Alegría, Fran Miranda y Borja Domingo, mientras que para los visitantes marcó Koke, aunque valió de poco. El cuadro pacense es ahora décimo quinto con tres puntos y el DIocesano es décimo con seis puntos en su haber.

Jerez 1-3 Montijo

Victoria de brillo del Montijo por 1-3 en su visita al equipo templario del Jerez. Los de las Vegas Bajas cosechan tres puntos de oro en sus aspiraciones gracias a los goles de Alberto, que hizo doblete, y Caio Peralta. Maquilló el resultado Juan Roldán con e l tanto de la honra para el Jerez. Los locales ocupan la penúltima posición con tres puntos y el Montijo es séptimo con siete puntos.

Pueblonuevo 1-0 Moralo

Un solitario gol de Loreto para el Atlético Pueblonuevo fue suficiente para doblegar al Moralo en casa en la quinta jornada liguera. Un triunfo que da oxígeno a los de Vegas Bajas en la que es su primera victoria del curso. Están en descenso con tres puntos, mientras que los de Navalmoral son novenos con seis.

Llerenense 0-1 Villafranca

Trabajada victoria por 0-1 del Villafranca en su visita al Fernando Robina para mantener al equipo de Tierra de Barros en la zona noble. Marcó Ángel Guerrero. El Villafranca es cuarto con diez puntos y el Llerenense es undécimo con seis en cinco jornadas.

Montehermoso 2-1 Azuaga

Primera victoria del Montehermoso con goles de Tablero y Chico. El gol del Azuaga lo hizo Teo en su propia portería. Con la victoria salen del descenso.