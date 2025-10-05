El UCAM Murcia frena el orgullo del Extremadura

Ficha: Extremadura 2-2 UCAM Murcia EXTREMADURA: Robador; Fran Rosales (Pardo, m.12), Ángel Cano (Maikel, m.68), Tala, Samu Hurtado (Usame, m.62), Zarfino, Manchón (Luis Nicolás, m.62), Callejón, Barace, Dieguito, Frodo. UCAM MURCIA: Ackerman;José Ruiz, Jeremi, Javi Ramírez, Fer Román, Alvarito (Aquino, m.80), Urcelay (Pontones, m.80), Ale Marín (Juanma Bravo, m.80); Julito, Pablo Hernández, Ñito (Alberto Soto, m.46). GOLES: 0-1 Julito, min.1; 1-1 Frodo, min.11;1-2 Julito, min.49; 2-2 Barace, min.90. ÁRBITRO: Abraham Gutiérrez (andaluz). Amonestó con amrilla a los locales Ángel Cano, Tala; y a los visitantes Ackerman, Fer Román, Alvarito, Urcelay y Ale Marín. Expulsó con roja directa al jugador local Maikel (min.90). INCIDENCIAS: 4.500 espectadores en el estadio Francisco de la Hera.

Un punto siempre es mejor guardarlo que perderlo. Y el Extremadura logró un empate que, con el paso de los días, cobrará más valor que tras el pitido final de este domingo. El 2-2 ante el UCAM Murcia, por golpes sueltos, pudo ser justo, aunque los azulgranas vieron truncada la racha de cuatro triunfos seguidos y, en ese afán de querer más, incluso empatar en el último suspiro le supo a poco. Mentalidad de campeón.

Lo cierto es que tuvo que torear el Extremadura su faena más complicada ante un UCAM Murcia que tiene dinamita arriba y pegamento con el balón. El equipo universitario hizo sufrir al Extremadura como ningún otro rival. Sin excesiva pegada, pero obligándolo a correr sin balón porque conservar el esférico es uno de sus puntos fuertes.

Todo hay que decir que el encuentro no tuvo un guión normalizado cuando a los 43 segundos de juego, Julito adelantó al UCAM Murcia. Algunos no se habían sentado y, sin marcador, casi ni se enteraron cuarto de hora. Ángel Cano llegó a destiempo a un cruce y Julito se inventó una jugada personal que culminó con un disparo cruzado inapelable ante la estirada de Robador. Una vez más, nada nuevo bajo el sol, el Extremadura tuvo que tirar de reacción.

Lo hizo rápido y alentado por una grada que está encandilada con el fútbol. Primero perdonó Barace con un baló suelto dentro del área que disparó centrado. Y, seguidamente, Frodo no perdonó. Dieguito se inventó una de esas jugadas que sólo él sabe cocinar. Su disparo trastabilló entre las piernas de la defensa y Frodo, muy atento, ejecutó a la perfección para empatar la contienda. Partido reestablecido.

El gol se cobró una víctima en la jugada. Fran Rosales sufrió un fuerte calambre en los isquiotibiales y tuvo que abandonar prematuramente el partido. Pardo entró para ser central y desplazar a Tala al lateral izquierdo. Cambio de planes en la pizarra.

El gol sentó bien al Extremadura, pero los azulgranas no terminaban de hilvanar buenas jugadas para generar la ocasión. Un disparo mordido de Dieguito y una jugada invalidada tras una maravilla de Manchón fue un escaso bagaje en ataque.

La segunda parte pudo cambiar el decorado del partido, pero los detalles no jugaron esta vez a favor del Extremadura. Otra jugada cosida al pie de Dieguito acabó en un prodigioso centro que Barace, completamente solo, remató fuera en el área pequeña. Una ocasión clamorosa de esas que se quedan en el inventario del partido para siempre.

Cosas del fútbol. A los pocos minutos, Manchón se excede en la salida de balón, pierde la pelota en tres cuartos de campo y Julito, con otro disparo seco, que Robador no pudo repeler, terminaba ejecutando para el 1-2. Otro golpe al mentón que costó encajar para el Extremadura.

Volvió a tirar de reacción, coraje y corazón el Extremadura, pero esta vez, el rival no le dio la pelota como ocurrió en Águilas. Todo lo contrario. El UCAM se adueñó del balón y el Extremadura corrió demasiado. Tanto que el oxígeno apenas llegaba arriba para pensar en ocasiones.

Cisqui se la jugó a ser valientes. Como lo es él. Movió el banquillo metiendo a Usama y dejando a Barace de lateral largo. Luego metió a Maikel arriba y quitó a un central para cerrar con tres. Se sacó todas las monedas del bolsillo para ponerlas en el tablero. Al principio, todo le pudo costar caro, pero Julito perdonó su hat-trick en un mano a mano que picó en exceso por encima de Robador.

Cuando todo parecía perdido, en una jugada de puro corazón, un rechace en la frontal lo cazó Barace para hacer un golazo desde la frontal del área y salvar un punto. Quiso más el Extremadura,pero el árbitro, nefasto en sus decisiones, expulsó a Maikel por una entrada a destiempo. El desorden de partido acabó en empate. Un punto que será bueno con el tiempo.