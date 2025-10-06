El Alhama será el rival del Sport en Copa de la Reina

El Sport Extremadura ya conoce el rival al que se medirá en la tercera ronda de la Copa de la Reina. El Alhama El Pozo, club que milita en la Liga Iberdrola, será el conjunto que visitará Badajoz los días 4, 5 o 6 del próximo mes de noviembre.

La noticia se ha dado a conocer este lunes durante el sorteo celebrado en la sede de la Real Federación Española de Fútbol. Fernando Pons, presidente de la entidad verdinegra, fue el encargado de sacar la bola del cuadro pacense en tercer lugar. Segundos después, Paula Ulloa, capitana del Madrid CFF, repetía el proceso con la bola del Alhama El Pozo, emparejando a pacenses y murcianas en el próximo encuentro copero.

Un encuentro que tendrá tintes especiales para muchas de las componentes de la plantilla del Alhama. Estefa Lima, Belén Martínez y Mariana saben lo que es disputar encuentros en El Vivero vistiendo la camiseta del extinto Santa Teresa. La mexicana, además, militó durante dos campañas en el Sport Extremadura antes de recalar en el conjunto murciano.

Aunque les ha costado arrancar en liga, las murcianas sumaron durante la pasada jornada su segunda victoria consecutiva, que las sitúa en la octava posición de la tabla. El conjunto que dirige José Vicente García se impuso al Deportivo de la Coruña por 3-1, en un choque en el que la oliventina Belén Martínez anotó el tercer tanto del encuentro.