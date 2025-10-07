El derbi de las Vegas Altas calienta motores: el Villanovense tendrá 325 entradas

Los aficionados al fútbol de Don Benito y Villanueva de la Serena esperan ya ansiosos una de las dos grandes citas anuales en caso de que sus respectivos equipos, Deportivo Don Benito y Villanovense, compartan categoría. Ese evento no es otro que la disputa de los derbis de rivalidad local.

Este año ambos equipos comparten categoría en Tercera Federación y el primero de los choques que medirá a ambos en fase regular se disputa este lunes 13 de octubre. Será en el Vicente Sanz a las cinco de la tarde. Una cita para la que como es costumbre se espera un gran ambiente, de esos que los aficionados de uno y otro equipo disfrutan.

El conjunto rojiblanco ha declarado el partido como 'Medio día del club', por lo que los socios deberán retirar un suplemento de cinco euros, excepto los poseedores del carné platino o infantil, que estarán exentos.

El club ha informado que las entradas serán limitadas por motivos de aforo y seguridad, y que los precios establecidos para público general son de 20 euros en tribuna central, 15 en tribuna lateral y diez euros en preferencia. Los niños de hasta cuatro años no pagarán.

De igual forma, la afición del Villanovense irá ubicada en preferencia y tendrá disponible un paquete inicial de 325 entradas, cuya venta gestionará el conjunto serón según sus criterios.